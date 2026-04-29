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華新5月盤價全面調漲 316調漲每公噸5,000元
華新（1605）29日開出5月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸4,000元，含銅系列及316調漲每公噸5,000元，200系調漲每公噸2,000元，400系調漲每公噸1,000元。
華新表示，近期印尼調升鎳礦出口計價基準，疊加中東地區戰事影響，帶動硫磺與天然氣價格走揚，進一步推升不銹鋼原物料行情與整體生產成本，對煉鋼成本形成壓力；同時，地緣政治不確定性也使海運費出現明顯波動，經綜合考量，5月盤元產品牌價適時調整。
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