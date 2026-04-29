華新5月盤價全面調漲 316調漲每公噸5,000元

台鐵公司28日公告台北車站商場由新光三越得標，取得「15+8」年經營權。不過因先前得標名單提前外流，僅以1分之差排名第二的微風廣場提出異議。對此，台鐵公司董事長鄭光遠29日表示，本案已公告，後續將按照

2026-04-29 15:50