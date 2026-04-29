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都更25年磨一劍 鄉林文教基金會徵萬華100個堅持故事

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
鄉林集團深耕萬華區華中段都更案長達25年，成功整合300位地主、取得超過2000坪精華土地，鄉林文教基金會為了致敬這片土地的人文底蘊，啟動「萬華100個堅持」故事徵文活動。圖／鄉林文教基金會
鄉林集團深耕萬華區華中段都更案長達25年，成功整合300位地主、取得超過2000坪精華土地，鄉林文教基金會為了致敬這片土地的人文底蘊，啟動「萬華100個堅持」故事徵文活動。圖／鄉林文教基金會

鄉林集團深耕萬華區華中段都更案長達25年，成功整合300位地主、取得超過2000坪精華土地，董事長賴正鎰說，萬華值得更好，寧可多花時間整合更大的土地，讓萬華可以有更棒的居住品質。鄉林文教基金會為了致敬這片土地的人文底蘊，啟動「萬華100個堅持」故事徵文活動，號召百工百業共同發聲，一起記錄萬華從清代港口榮光到現代捷運翻轉的經典篇章。

賴正鎰表示，俗稱「一府、二鹿、三艋舺」，其中的艋舺就是指台北的萬華，所以萬華也是台北發展較早的地區，更是重要的商港之一，南以新店溪與新北市中和、永和為界，西以淡水河、新店溪與新北市三重、板橋分隔，所在之水流地形，從空中俯瞰就宛如是一條龍盤踞，可說是福居勝地。

賴正鎰強調，過去萬華有著榮耀歷史與深厚文化底蘊，都更若只有五、六百坪，很難規劃設計出完善的社區與生活機能的生活空間，所以他寧可多花時間慢慢磨，終於整合出2018坪的土地，從基地走路到即將通車的萬大捷運線「加蚋站」只要5分鐘。

此外，台北推動西區門戶計畫，以台北車站為核心，並將萬華定位為國際觀光與文史重點，將直接帶動萬華都市更新與經濟復甦，透過軸線翻轉，串連雙子星大樓、西門商圈與華西街，重塑老城風味，他覺得要配合政府政策，加速推動都更計畫。

賴正鎰指出，25年來從每位地主口中了解到許多屬於在地人的堅持故事與歷史傳奇，深深感受萬華鄰里之間緊密、濃郁的人情味，是在都會區相當稀有的人文感動，而艋舺不僅是老台北人的記憶，更是台北這座城市成長過程的經典與驕傲。

萬華人的堅持，正與鄉林創立50年來的精神不謀而合，不論在規劃、施工及選地等各方面，都堅持給住戶最美好、最富人文品味的生活品質，建材與施工品質、住宅安全絕不輕易讓步和妥協。「鄉林文教基金會」發起徵文活動，希望能挖掘在地產業堅持、人文信念與創新的精神向來不遺餘力，將這些感動人的在地故事記錄下來。

投稿故事一經獲選，將可獲得日月潭涵碧樓兩天一夜住宿券一張，鄉林文教基金會也會將獲選故事集結印刷成專書，除了贈予投稿人之外，並將送給台北市政府及所屬圖書館典藏，將篇篇動人故事傳頌給更多人知道。

板橋 淡水河 台北車站 萬華 都更 賴正鎰

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