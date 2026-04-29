不怕缺水！7座再生水廠撐產業 國土署：未來供水量上看50萬噸

企業最關心的不是政策口號，而是「水夠不夠用、穩不穩」。內政部國土署29日指出，台灣正加速布局再生水系統，目前全台已完成7座再生水廠、每日供應逾19萬噸工業用水，且不受降雨影響，成為企業在極端氣候下的重要穩定水源。未來隨著其餘9案陸續完工，整體供水量將提升至每日50萬噸以上，有助降低產業缺水風險。

國土署說明，行政院已核定16座再生水廠，分布於桃園、台中、台南與高雄等主要產業聚落。目前已完工的7座已投入供水調度，直接支援工業用水需求。再生水是由污水再處理而來，最大優勢在於不受降雨豐枯影響，供水穩定度高，對用水量大的產業而言，可作為自來水之外的關鍵替代來源。

進一步來看，台灣水資源政策正從過去依賴單一水源，轉向「多元供水與循環利用」模式。再生水政策自2013年推動以來，已逐步建立制度與供應能力，讓生活污水轉化為可用於產業的水資源，等於為企業多開一條穩定水源管道。

國土署也以過去旱象經驗為例，在2021年及2023年降雨不足期間，高雄鳳山、臨海，以及台南永康、安平等再生水廠即發揮關鍵作用，透過穩定供水，協助產業降低對自來水依賴，同時避免民生用水受到排擠，成為撐住產業運作的重要後盾。

展望未來，政府將持續推動雨污水下水道與再生水管網建設，擴大供應範圍，讓再生水更有效銜接產業需求。國土署強調，在極端氣候成為常態下，建立穩定且多元的供水系統，已是產業發展的基本條件，再生水將是未來企業評估設廠與營運風險時不可忽視的一環。