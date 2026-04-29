半導體S廊帶關鍵拼圖到位 高市府、日勝生高捷世運站公辦都更案簽約

仲量聯行成功協助高雄市政府完成「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都市更新案」簽約作業，該案由日勝生活科技（2547）獲選為實施者，正式啟動本案後續開發建設。

本案預估投資金額達新台幣88.5億元，該案也是台積電高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案，標誌著半導體 S廊帶向北延伸的關鍵拼圖正式到位。此案也彰顯市府以軌道建設結合產業政策，快速回應產業布局需求的執行力。

「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都更案」基地面積約4,200坪，預計開發總樓地板面積約3.5萬坪，規劃興建三棟主體建築，功能涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及多元商業服務設施。

「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都更案」從招商公告、評選到正式簽約，高雄市政府即以「配合半導體產業量產節奏」為核心，設定清晰且具可行性的推動時程。

本案已進入都市更新及相關審議程序，預計於2026年底正式動土，目標2030年年底完工，可與台積電及供應鏈廠商進駐時程緊密銜接，有效降低產業等待成本與投資不確定性。

仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信表示，從事不動產顧問逾20年，觀察本案成功的關鍵在於高雄市政府展現了與科技產業同步的速度與精準度，能在兼顧公共利益與投資可行性的前提下，如期完成招商並順利銜接開發期程，充分展現市府在進度管理與跨局處整合的高度成熟度。

「半導體產業的建廠與擴張以季為單位競爭，」侯文信指出，「高雄市政府團隊推動本案時，展現極高的行政效率與決策魄力。從土地盤點、招商條件設定到回應產業需求，市府團隊準確抓住台積電設廠與相關產業鏈的需求，透過公辦都更模式快速釋出精華土地，大幅降低投資人開發風險。」

侯文信進一步分析，參考新竹科學園區發展經驗，半導體產業鏈群聚將帶動商務辦公需求顯著成長，此趨勢已反映在高雄近期的租金漲幅上。隨著台積電量產與供應鏈群聚效應擴散，北高雄楠梓產業園區周邊將形成結合半導體產業聚落與高品質生活的全新都心。

仲量聯行持續配合高雄市政府土地開發與軌道建設政策，透過推動產業聚落周邊及捷運場站導向開發，今年第1季已成功協助高雄捷運R17站A5街廓土地及高雄捷運橘線O9站BC基地等案件招商，協助高雄市政府累計成功招商金額已超過新台幣1,600億元，並協助投資人參與高雄案件金額逾600億元。

目前公告中案件，高雄捷運R17世運站周邊A6街廓都市更新事業公開評選實施者案，預計今年7月20日截標。

展望未來，仲量聯行將於今年第2季推出高雄首案輕軌C34站捷運開發案，持續透過專業招商與整合型顧問服務，協助市府與投資人攜手推動TOD發展，共同帶動高雄便捷生活圈與產業能量的蓬勃成長。

由仲量聯行協助，高雄市政府旗下「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都更案」與實施者日勝生活科技完成簽約作業，宣告本案正式啟動後續開發建設。圖為該案3D模擬示意圖。仲量聯行／提供