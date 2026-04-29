「船困荷莫茲海峽」台北市輪船公會將向政府建議 派員與伊朗接觸助脫困

台北市輪船公會29日舉行會員大會，長榮（2603）董事長張衍義及陽明（2609）董事長蔡豐明同步出席活動。陽明29日也代其他會員提出，因國內的海運業者都有船舶困在荷莫茲海峽，其中貨櫃輪約有7艘受困，請求公會向政府建議，派員與伊朗接觸，同意受困船舶駛離。

長榮海運董事長同時也是台北市輪船公會理事長張衍義29日表示，針對會員於會議中正式提出建議，公會會盡快派員跟官方接觸提出建議，協助國內航商目前受困於荷莫茲海峽的船舶早日脫困。

張衍義也進一步提醒業界，全球航運環境依然充滿挑戰與機遇，全球的海運業者共同經歷地緣政治局勢的波動，紅海危機造成的航線調度考驗，以及全球供應鏈重組的壓力，在這些動盪之中，國內航運業展現極強的韌性與應變能力，維持了全球物流的穩定，更在變局中鞏固關鍵地位。

展望未來，航運業正站在一個轉型的十字路口，面臨的不僅是運力的競爭，更是技術與永續的競賽，在航運業的轉型上正在經歷兩項轉變，綠色航運轉型，隨著IMO的淨零框架（N2F）與歐盟EU ETS等環境推行，脫碳已不再是選項，而是生存的必要條件。

另外，MEPC84會議已於4月27日至5月1日舉行，全球都在關注本次MEPC會議將於IMO淨零框架是否能做成決議；第二，智慧航運與數位化也是未來趨勢，AI技術的興起與數位轉型正在改變全球航商的經營模式，營運自動化到航線優化的大數據分析，必須加速擁抱科技提升營運效率與安全性。