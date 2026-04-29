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奧孟亞攜手瑩碩子公司歐帕生技 雙強聯手進軍台、日、美減重市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

奧孟亞（7776）與瑩碩（6677）子公司歐帕生技醫藥29日共同宣布，雙方簽署合作備忘錄（MOU），建立長期夥伴關係。奧孟亞將把其核心產品GLP-1受體促效劑 ANY002 mini 委由歐帕生技生產，首發將著眼於美國、台灣及日本三大減重市場。

ANY002 mini 為奧孟亞基於既有口服胜肽平台所延伸開發之新劑量產品，主要對應諾和諾德甫上市的Rybelsus新配方產品。ANY002 mini 既無侵權又能達到和 Rybelsus 新配方錠劑相當的生體可用率。奧孟亞對市場的靈敏度和研發能力也再次獲得驗證。

歐帕生技為瑩碩生技持股逾八成的子公司，成立於2013年，為一家具備國際標準PIC/S GMP認證的專業藥廠。憑藉歐帕生技在特殊劑型累積的開發實力與技術平台，長期與國內外多家藥廠客戶建立起穩定的代工與夥伴關係。本次與奧孟亞的合作，除再次驗證歐帕生技的技術與量產實力獲得肯定外，也能充分發揮其在地化生產優勢，顯著縮短處方技轉與查登批次等時程，加速產品商業化進程。

透過攜手歐帕生技在製程開發與量產端的專業能力，奧孟亞可有效降低資本支出並提升產品上市速率，持續強化「輕資產＋授權導向」的營運模式。此舉將有助於提升資金使用效率，並為股東創造長期價值。

本次合作亦為奧孟亞在國際市場策略布局上的關鍵一步。隨著美國、日本及台灣市場的同步推進，公司有望加速建立全球供應能力，並進一步鞏固在口服胜肽藥物領域的領先地位。

此外，本次合作亦具備推動台灣生技產業升級的重要意義。透過與在地優質製造夥伴合作，奧孟亞與歐帕生技共同強化本土生技產業鏈的完整性，促進技術累積與人才培育，打造具國際競爭力的生技產業聚落。

美國 日本 減重

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