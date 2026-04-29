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日勝生投資88.5億元 參與高雄捷運公辦都更29日簽約

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
日勝生董事長林榮顯投資88.5億元參與高雄捷運公辦都更。記者林政鋒／攝影
日勝生董事長林榮顯投資88.5億元參與高雄捷運公辦都更。記者林政鋒／攝影

日勝生（2547）投資88.5億元參與高雄市政府捷運R17世運站A5公辦都更案29日簽約，打造半導體S廊帶國際級科技商務新門戶，被視為民間企業深耕產業地產與智慧城市發展的重要里程碑，南台灣科技廊帶持續邁入高階整合發展。

日勝生董事長林榮顯表示，高雄捷運R17站A5街廓都市更新案不僅是一項都更案，更是回應全球科技供應鏈重組、企業營運模式轉型與人才移動趨勢的關鍵布局。日勝生將全力配合高雄市政府，滿足半導體及AI產業在研發、營運、備援、人才、環境品質各方面的需求，積極支持台積電等高科技護國產業，安穩進駐高雄大發展。

高市府副市長林欽榮指出，行政院核定楠梓科學園區P6廠籌設計畫，台積電在高雄楠梓產業園區將設置6座先進製程廠，為達成及時生產需求，供應商必須與晶圓廠形成群聚，先進製程需要與設備、材料供應商共同研發，近距離可以讓雙方工程師緊密協作，縮短新技術從實驗到量產的周期。

R17 站A5公辦都更案即為滿足極致的生產效率、穩定供應鏈風險、技術創新協作等效益而設置，並配合台積電量產期程，全案預計今年11月動工，119年底完工，以為高雄半導體產業打造相關供應鏈商辦與居住強大支援。

林榮顯認為，展望未來，隨著台積電高雄廠量產啟動與AI應用全面擴張，高雄將躍升為全球科技產業的重要據點。日勝生將以本案為起點，持續深化在智慧城市、產業不動產與永續開發領域的布局，攜手高雄市政府與產業夥伴，在南台灣共同打造具國際競爭力的亞洲科技新都心。

本案土地面積約4,200坪，預估總投資金額超過88.5億元，地點坐落於半導體S廊帶核心節點，北接台積電高雄廠區與產業研發聚落，南連高鐵左營特區，具備產業與交通雙軸驅動優勢。

日勝生將以「智匯新科技、水綠半屏山」為總體開發願景，導入TOD（大眾運輸導向開發）模式，打造集產業辦公、企業安家住宅與商業服務於一體的複合式科技園區。

全案基地距離台積電楠梓廠區約1.5公里，屬第二種商業區，法定建蔽率50%、容積率300%，包含A 級商辦、產業作業空間(地板可承載1.5噸/ M2)，與618戶企業安家住宅，完整支撐半導體及AI產業之研發、營運與人才生活需求。在空間與機能規劃上，採三棟建築量體配置，涵蓋21層產業辦公大樓、18層企業住宅及低樓層商業設施，並透過立體空橋系統無縫串聯捷運R17世運站，形成立體步行網絡與高效通勤環境。

日勝生旗下京站百貨將導入餐飲、零售及生活服務，營造全天候運作的科技生活場域，進一步提升區域產業吸引力與城市活力。

高雄市政府捷運局表示，R17世運站A5公辦都更案是半導體S廊帶向北延伸的關鍵節點。透過產業、交通與居住整合發展，高雄正加速從重工業城市轉型為智慧科技與低碳宜居城市，穩健布局在全球科技產業鏈中的戰略地位。

日勝生投資88.5億元參與高雄捷運公辦都更29日簽約。記者林政鋒／攝影
日勝生投資88.5億元參與高雄捷運公辦都更29日簽約。記者林政鋒／攝影

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