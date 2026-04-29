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「產業模範生」中鋼躋身AI供應鏈 今年招募224名新進人員

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼積極拓銷精緻鋼品，成功開發出的超高性能0.10 mm超薄電磁鋼材，躋身AI供應鏈。中鋼／提供
中鋼積極拓銷精緻鋼品，成功開發出的超高性能0.10 mm超薄電磁鋼材，躋身AI供應鏈。中鋼／提供

產業模範生中鋼（2002）躋身AI供應鏈，今年招募224名新進人員，包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名，報名期間自4月29日上午9時起至5月13日下午5時止，歡迎主動積極、學有專精、敬業當責且認同中鋼企業文化的優秀人才報名甄試，成為迎接AI新時代的新世代中鋼人。

中鋼新人敘薪，員級起薪月領3.4萬元，師級4.56萬元，三個月合格後再調薪3%，並視營業獲利情況可領產銷獎金，約占薪資的30%；中鋼近12年來年年調薪，是傳統產業的佼佼者。

中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，積極拓銷精緻鋼品，例如近期成功開發出的超高性能0.10 mm超薄電磁鋼材已逐步應用於電動車及無人機等領域，中鋼也扮演整合角色，攜手國內馬達、減速機等業者共同對接國際系統大廠，爭取全球機器人市場商機。

中鋼行政副總黃一中表示，因應AI時代來臨，在原有良好的資訊化、自動化、客製化數位基礎上，於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，並針對不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，養成及提升同仁AI專業，以提高公司營運效率。

目前建立完善的人才培訓制度，提供員工優渥勞動條件及福利項目，在小港廠區設置單身宿舍、健身館、福利社、員工餐廳、診療所等設施，也在總部大樓旁設置集團會館，館內不僅設置餐廳、便利商店及健身房，所建置的托嬰中心預計今年下半年完工啟用，以協助年輕同仁照護幼兒。

其他福利方面，中鋼提供員工優於勞動基準法規定的假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與生活彈性等多元需求，也提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等。另外，中鋼除了每年舉辦廠慶活動，也定期辦理自強活動及親子家庭日，邀請同仁眷屬同樂，活絡職場氛圍。

中鋼積極設計不同的AI培訓課程，躋身AI供應鏈。中鋼／提供
中鋼積極設計不同的AI培訓課程，躋身AI供應鏈。中鋼／提供

中鋼引進數位雙生技術，結合物理建模、虛擬感測與AI技術建置高爐布料與轉爐出鋼製程等。中鋼／提供
中鋼引進數位雙生技術，結合物理建模、虛擬感測與AI技術建置高爐布料與轉爐出鋼製程等。中鋼／提供

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