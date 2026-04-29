益安攝護腺微創醫材登頂尖泌尿醫學會AUA 2026舞台 啟動全球成長動能

微創醫材大廠益安（6499）29日宣布，旗下良性攝護腺肥大（BPH）創新微創醫材Urocross，將於5月在美國舉辦的美國泌尿科醫學會年會AUA 2026發表三篇臨床成果，其中Expander-2關鍵樞紐試驗成果獲選納入P2s （Practice-changing, Paradigm-shifting Clinical Trials），以「改變臨床實務與典範轉移之指標性臨床研究」在大會Plenary Session進行口頭發表。

益安生醫表示，這次入選在AUA 2026發表三篇論文，被視為具潛在改變臨床標準的重要訊號。隨著Urocross已於2026年3月取得美國上市許可，本次發表被市場視為產品邁入全球商業化與放量階段的關鍵指標。

此次三篇臨床成果發表中，Plenary報告將揭示Expander-2樞紐試驗長達30個月之安全性與療效分析，與先前已揭露之初步臨床數據相較，進一步顯示症狀改善至少可持續兩年半以上，且未觀察到新的安全性風險。該場次將由美國知名泌尿科專家Dr. Kevin McVary （Loyola University羅耀拉大學醫學中心泌尿科教授、Expander-2樞紐試驗共同計畫主持人）於5月16日代表發表。

另兩篇互動式論文發表（Interactive Poster）則補充產品關鍵臨床優勢。論文IP03-08針對接受治療且具性活動之132名患者進行分析，結果顯示治療後勃起與射精功能均得以完整保留(勃起功能：17.7 相較於基線值16.0，射精功能：10.1相較於基線值8.2；分數越高代表功能越佳)。Dr. McVary表示：「Urocross在提供顯著症狀改善的同時，不影響性功能，對於尋求早期介入治療並希望避免性功能副作用的男性而言，是一個具吸引力的選擇。」

論文IP21-26則聚焦「計畫性取出」（intentional retrieval）的臨床表現。Expander-2樞紐試驗中229名患者多透過低侵入性的軟式膀胱鏡完成取出，無需組織切除，平均VAS Score疼痛指數僅1.7分(10分為最劇烈疼痛)，約當於常規膀胱鏡檢查。Expander-2樞紐試驗共同計畫主持人Dr. Daniel Rukstalis (St. Catherine Hospital天主教醫療系統聖凱瑟琳醫院泌尿部主任)指出：「相較於傳統攝護腺植入物可能面臨複雜且非預期的移除手術，Urocross展現出安全、可預測且耐受性佳的取出特性，支持其作為第一線治療策略的可行性。」

此外，參與Expander-2樞紐試驗之國際權威泌尿科專家Dr. Ricardo Gonzalez (休士頓衛理醫院Houston Methodist Hospital泌尿科教授)表示：「第一線介入療法(First-Line Interventional Therapy, FIT)正逐漸成為BPH治療的新趨勢，Urocross結合非永久植入與可取出設計，並具備完整臨床數據支持，有潛力在藥物與手術之間建立新的治療定位。」

益安生醫將藉由此次AUA 2026的高度曝光，積極推進與國際醫材大廠之授權與策略合作洽談，拓展全球市場通路，並深化與醫學會及關鍵意見領袖（KOL）的連結，以推動後續保險給付與臨床指引納入進程。同時，團隊亦正推進台灣上市許可申請，並同步展開產品量產、供應鏈建置及重點醫院導入規劃，以支撐未來市場需求。

益安生醫董事長張有德表示，在全球人口老化與微創介入治療趨勢推動下，Urocross憑藉其差異化定位與扎實臨床數據支持，具備快速滲透市場的潛力。Urocross甫於2026年3月取得美國上市許可，藉由本次大會釋出多項關鍵臨床成果，同步推進國際策略合作落地及商業化進程，可預期成為公司未來營收與獲利成長的重要驅動來源。