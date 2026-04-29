華安AI研發傳捷報 子公司源華智醫將登兩大國際指標會議發表成果

上市生技股華安（6657）29日宣布，全資子公司源華智醫繼今年3月於NVIDIA GTC大會發表最新研發成果後，近期再度傳出捷報，已接獲二大指標性國際生醫年度大會通知，將於5月分別發表研究成果，象徵其在AI藥物開發領域的研發實力，已獲得全球生技界的高度肯定，並具備拓展全球市場的潛力。

華安醫學表示，將於5月先後登場的「International Conference of Drug Repurposing （iDR） 2026, 5/12-13」（國際藥物再利用大會）及「Bio-IT World Conference & Expo （BioIT） 2026, 5/19-21」（生物資訊技術世界大會），皆是該領域的指標展會。其中，iDR是全球老藥新用的指標會議；Bio-IT則是聚焦全球生技產業AI應用發展的代表性會議。

華安醫學表示，源華智醫此次獲選參與，為台灣首家於這兩大國際會議發表成果的生技公司，更充分凸顯其AI藥物開發平台已獲國際專業領域的高度肯定，這不僅大提升源華智醫的國際能見度，更展現出其進軍全球市場、深化戰略布局的強大潛力。

源華智醫專注於AI驅動之藥物開發，匯聚人工智慧、生物醫學與藥物研究等跨領域尖端人才，成功打造整合結構資料、基因表現、及知識圖譜等多模態資訊的「智慧協奏（Intelligent Orchestrator）」藥物研發平台，建立自動化的藥物開發流程。該平台不僅能顯著提升候選藥物的篩選效率，大幅縮短藥物開發時程與成本，更推動藥物開發邁向「可預測、可管理」的工程化新模式，展現出強大的技術授權與合作開發的商業化潛力。

源華智醫總經理許銀雄表示，繼GTC的首次亮相後，能再度於iDR及Bio-IT兩大國際會議獲選展示成果，是對源華智醫在AI藥物開發領域的極大肯定，也顯示自研「智慧協奏」平台技術已逐步與國際接軌。公司將持續精進平台預測的精準度，開發更多具潛力的藥物，並進一步強化智慧財產權（IP）布局。

展望未來，源華智醫將持續推動AI平台技術升級，以老藥新用為核心策略，豐富潛力藥物的研發產出，並加速成果商轉與智慧財產權積累。此外，透過尋求戰略合作夥伴，穩健推動營運進程，源華智醫將以打造具國際競爭力的 AI藥物開發模式，並持續積累豐富且高價值的藥物IP資產為長期目標。