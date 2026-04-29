1分之差排第二…北車商場標案「微風提異議」 台鐵董座回應了

台鐵公司28日公告台北車站商場由新光三越得標，取得「15+8」年經營權。不過因先前得標名單提前外流，僅以1分之差排名第二的微風廣場提出異議。對此，台鐵公司董事長鄭光遠29日表示，本案已公告，後續將按照促參法規定進行。

北車商場被視為「金雞母」，公告以來吸引九家業者競逐，其中八家符合資格，進入評選，戰況相當激烈。不過就在台鐵公告結果前一周，評審結果提前「爆雷」，28日台鐵公告結果，與先前外流名單一致，再度引發市場討論。對此，微風廣場更直接提出異議。

鄭光遠表示，北車商場招商案共有9家廠商參與，每家都很優秀，也非常感謝帶來很有創意的計畫案；同時也感謝現任商場經營者微風，過去十餘年來與台鐵攜手合作、經營，已展現成績，並奠定一定基礎。

鄭光遠說，北車商場招商案已經公告結果，後續將按照促參法規定招標程序進行。

此外，針對微風所提出的評委有違反利益迴避之虞等爭議，鄭光遠說，任何廠商有異議，今天起可向台鐵提出，台鐵會按照程序回應，盼大家為這個案子帶給未來更多發展；評委部分，都有按照程序處理。

台鐵28日回應，此案程序並無違失，相關利益迴避事項，與會委員均已確認知悉並遵循，對於評選內容保密問題，也依相關辦法辦理，委員依法不得對外揭露。