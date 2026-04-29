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影／質疑北車商場標案評選程序有疑慮 微風副總：求公平非爭輸贏

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，原經營者微風百貨質疑評選不公，下午副總高銘頂偕同律師舉行記者會表示質疑評委身份有正當性疑慮。記者曾原信／攝影
台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，原經營者微風百貨質疑評選不公，下午副總高銘頂偕同律師舉行記者會表示質疑評委身份有正當性疑慮。記者曾原信／攝影

台北車站商場經營權案招標結果出爐，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，並可優先續約8年，現任經營者微風百貨質疑評選程序有疑慮，下午由副總高銘頂偕同律師舉行記者會，高銘頂強調不是為了爭輸贏而是為了求公平，表示已提出異議。

高銘頂質疑，評審委員中一位「范雪梅」委員，與新光三越集團有業務往來，常常為新光人壽提供顧問服務，質疑並未利益迴避，高銘頂表示，無意要求推翻整體標案或呼籲全面重新評選，但信心若剔除該爭議的評審委員分數後，微風一定會是第一名。

台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，原經營者微風百貨質疑評選不公，下午副總高銘頂（右）偕同律師舉行記者會說明。記者曾原信／攝影
台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，原經營者微風百貨質疑評選不公，下午副總高銘頂（右）偕同律師舉行記者會說明。記者曾原信／攝影

經營權 微風 新光三越 台北車站

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