聽新聞
0:00 / 0:00
影／質疑北車商場標案評選程序有疑慮 微風副總：求公平非爭輸贏
台北車站商場經營權案招標結果出爐，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，並可優先續約8年，現任經營者微風百貨質疑評選程序有疑慮，下午由副總高銘頂偕同律師舉行記者會，高銘頂強調不是為了爭輸贏而是為了求公平，表示已提出異議。
高銘頂質疑，評審委員中一位「范雪梅」委員，與新光三越集團有業務往來，常常為新光人壽提供顧問服務，質疑並未利益迴避，高銘頂表示，無意要求推翻整體標案或呼籲全面重新評選，但信心若剔除該爭議的評審委員分數後，微風一定會是第一名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。