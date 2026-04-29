影／質疑北車商場標案評選程序有疑慮 微風副總：求公平非爭輸贏

台北車站商場經營權案招標結果出爐，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，並可優先續約8年，現任經營者微風百貨質疑評選程序有疑慮，下午由副總高銘頂偕同律師舉行記者會，高銘頂強調不是為了爭輸贏而是為了求公平，表示已提出異議。

高銘頂質疑，評審委員中一位「范雪梅」委員，與新光三越集團有業務往來，常常為新光人壽提供顧問服務，質疑並未利益迴避，高銘頂表示，無意要求推翻整體標案或呼籲全面重新評選，但信心若剔除該爭議的評審委員分數後，微風一定會是第一名。