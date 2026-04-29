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買老屋負擔加重…2025年公寓平均自備款近300萬元 較五年前多出74萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者曾原信／攝影
房市示意圖。記者曾原信／攝影

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全國屋齡30年以上的老公寓，平均鑑估房價來到1,107萬元，平均核貸成數落在74.9%，相較5年前縮水約2.8個百分點，換算自備款成數也已提高至約兩成五。

以目前房價水準推算，想買老公寓平均自備款約需要277萬元，相較5年前增加了74萬元，意味著買家這5年來，每月平均得多存約1.2萬元，才能湊足自備款差額。

進一步觀察六都情況，老公寓自備款負擔全面上升，台北市在房價高基期下，老公寓平均房價來到1,834萬元，平均自備款已達453萬元，若晚5年進場得多準備百萬元，資金壓力冠居全國。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然建物會貶值，但是土地年年增值，加上房價高漲下，老公寓總價相對親民，購屋族更看重其公設比低，實用空間大的優勢，且精華地段老公寓具危老重建機會，改造後的利差空間大，因此對自住小資族或投資置產族皆具吸引力。不過，銀行對老屋核貸態度保守，加上近年信用管制趨嚴，整體核貸條件收緊，使核貸成數下修，因而形成「房價升、成數降」的雙重壓力，直接推升購屋門檻與自備款負擔。

張旭嵐指出，觀察2025年全台老公寓在市場的交易占比，已出現小幅下滑的趨勢，顯示在價格與資金壓力同步升高下，老公寓相較其他產品，雖仍具入手門檻低的優勢，但老屋裝修費用高，在限貸令下自備款增壓，對市場的吸引力也恐出現轉變。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全國屋齡30年以上的老公寓，平均鑑估房價來到1,107萬元，平均核貸成數落在74.9%，相較五年前縮水約2.8個百分點，換算自備款成數也已提高至約2成5。以目前房價水準推算，想買老公寓平均自備款約需要277萬元，相較5年前增加了74萬元，意味著買家這5年來，每月平均得多存約1.2萬元，才能湊足自備款差額。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全國屋齡30年以上的老公寓，平均鑑估房價來到1,107萬元，平均核貸成數落在74.9%，相較五年前縮水約2.8個百分點，換算自備款成數也已提高至約2成5。以目前房價水準推算，想買老公寓平均自備款約需要277萬元，相較5年前增加了74萬元，意味著買家這5年來，每月平均得多存約1.2萬元，才能湊足自備款差額。台灣房屋集團提供

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