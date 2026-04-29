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「一分之差」北車標案翻盤關鍵？ 微風：剔除爭議評委有信心奪標

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風集團29日下午舉辦記者會，由微風集團副總經理高銘頂出席。記者侯思蘋／攝影
微風集團29日下午舉辦記者會，由微風集團副總經理高銘頂出席。記者侯思蘋／攝影

台北車站商場經營權標案爭議升溫，微風集團29日下午舉辦記者會，由微風集團副總經理高銘頂出席。微風直指本案最終僅「一分之差」，在評選高度敏感情況下，要求剔除具利益衝突疑義的評選委員並重新計算排序，並強調「有相當信心」在排除爭議評分後，可望成為最優申請人。若台鐵不予回應，將依法律程序提出進一步救濟。

微風指出，此次提出異議並非針對結果的情緒反應，亦無意要求推翻整體標案或要求全面重新評選。並強調，為了維護制度的公信力與公共利益，主管機關應依法剔除該名具備利益衝突疑義之委員評分，並在排除爭議變因後重新計算結果。但本案評選過程已出現兩大核心疑點，包括評選結果疑似提前外流，以及評選委員未落實利益迴避原則，恐影響最終結果的正當性。

針對外流疑慮，微風表示，在主管機關尚未正式公告評選結果前，多家媒體已率先揭露得標資訊，引發外界對資訊外洩時點與管道的質疑。由於本案採序位法評定，最終排名結果僅有「一分之差」，任何一位甄審委員的評分偏差，都將直接改寫最終勝負。

另外，微風表示，具資料顯示，甄審委員名單中范姓委員與特定投標企業之間，存在顯著的經濟與業務往來關係。據了解，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而該名甄審委員卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，該甄審委員本應主動迴避卻仍參與評分，此結果已難以令社會大眾完全信任。

高銘頂表示，集團原先在投標過程中並未提出質疑，直到4月23日晚間媒體提前揭露得標結果，才開始進一步查證，並於隔日確認評選委員存在公正性疑慮後，立即向台鐵提出書面意見。不過，台鐵尚未就相關疑問進行釐清，即決定隔日公告得標結果，令微風感到遺憾。

高銘頂表示，針對外界質疑，台鐵董事長鄭光遠29日受訪時已回應，將依相關程序與規定進行處置，顯示台鐵已掌握情況並將進一步處理。對此，微風表示肯定，但仍應進一步說明適用的處理機制、時程與具體作法，而非僅以原則性回應帶過。

對於後續發展，微風表示，若主管機關未採納相關主張，將依法律程序提出進一步救濟，並呼籲主管機關說明後續處理機制、適用規定及時程，審慎處理本案爭議，以維護台北車站作為國門的重要形象與公共利益。

微風集團 台鐵 新光三越

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