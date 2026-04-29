快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

再添重磅代表作…智寶取得《死亡筆記本》動畫代理 挹注營運向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動漫遊戲（ACG） IP廠智寶（7824）旗下動畫代理商「回歸線娛樂」29日正式宣布，重磅取得現象級經典動漫《死亡筆記本》動畫版代理。繼《真珠美人魚》、《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》等經典作品後，再為「回歸線回歸系」動畫企劃增添一部重磅代表作。適逢《死亡筆記本》動畫問世 20周年，回歸線娛樂將帶領觀眾重溫這部智力對決的巔峰之作；並於 5 月 15 日正式回歸，讓經典對白再次震撼視聽。這部曾在全球掀起狂熱旋風的神作，即將強勢重現，再度挑戰大眾的心理極限。

經典的黑色筆記本再度翻開，「正義對決正義」的張力即將重現。自2006年動畫化以來，《死亡筆記本》便以其核心命題奠定「邪道神作」的地位。原作由大場鶇編劇、小畑健作畫，將「名字被寫入筆記本就會死亡」的簡單規則，發展為一場關於法律、正義、道德與權力的深刻思辨。全作以縝密邏輯推理與心理攻防交織而成，至今仍被公認為動漫智鬥題材的巔峰之作。無論是L在眾人面前展現的「神之算計」，或是夜神月舉手投足間的天才異質魅力，都跨越世代、成為全球動漫迷共同的文化記憶。

《死亡筆記本》的影響力不僅止於動漫圈，更曾引發全球性的社會現象。動畫播出期間，不論收視表現或周邊討論度皆創下驚人迴響，甚至出現模仿劇中角色行為的熱潮。作品打破當時主流熱血敘事，以冷峻黑暗且極具張力的敘事風格，成功吸引大量觀眾關注。其所拋出的命題——「若擁有制裁犯罪的絕對權力，是否能創造新世界？」——在 20 年後的社群時代回望，依然具備高度討論價值與現實意義。回歸線娛樂本次代理計畫不僅是向經典致敬，更希望讓這部經典 IP 再次走入大眾視野，展現《死亡筆記本》是一部值得在每個時代反覆閱讀與觀賞的作品。

回歸線娛樂同時宣布，《死亡筆記本》動畫將於中華電信 MOD、Hami Video、台灣大哥大 MyVideo、遠傳 friDay 影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV 立視線上影視、ofiii 歐飛、LINE TV、CATCHPLAY+ 及回歸線娛樂官方 YouTube 頻道等平臺5 月 15 日陸續上架。想再次見證「新世界之神」降臨的粉絲，敬請關注回歸線娛樂官方粉絲專頁，一同揭開那本黑色筆記本的祕密。

動畫 動漫 智寶 真珠美人魚

延伸閱讀

【櫻桃小丸子原作40週年】特展今夏登場！ 4月30日中午12點預售限時搶先開跑

守著黑白電視看戲的日子，回顧中視「戲劇王國」經典《怒江春暖》

相關新聞

1分之差排第二…北車商場標案「微風提異議」 台鐵董座回應了

台鐵公司28日公告台北車站商場由新光三越得標，取得「15+8」年經營權。不過因先前得標名單提前外流，僅以1分之差排名第二的微風廣場提出異議。對此，台鐵公司董事長鄭光遠29日表示，本案已公告，後續將按照

微風集團稱台北車站商場評選過程存瑕疵 將召開記者會說明

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，下午將緊急舉行記者會，由總經理高銘頂出席，具體說明瑕疵與微風立場。

奧孟亞攜手瑩碩子公司歐帕生技 雙強聯手進軍台、日、美減重市場

奧孟亞（7776）與瑩碩（6677）子公司歐帕生技醫藥29日共同宣布，雙方簽署合作備忘錄（MOU），建立長期夥伴關係。奧孟亞將把其核心產品GLP-1受體促效劑 ANY002 mini 委由歐帕生技生產

日勝生投資88.5億元 參與高雄捷運公辦都更29日簽約

日勝生（2547）投資88.5億元參與高雄市政府捷運R17世運站A5公辦都更案29日簽約，打造半導體S廊帶國際級科技商務新門戶，被視為民間企業深耕產業地產與智慧城市發展的重要里程碑，南台灣科技廊帶持續

「產業模範生」中鋼躋身AI供應鏈 今年招募224名新進人員

產業模範生中鋼（2002）躋身AI供應鏈，今年招募224名新進人員，包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名，報名期間自4月29日上午9時起至5月13日下午5時止，歡迎主動積

影／質疑北車商場標案評選程序有疑慮 微風副總：求公平非爭輸贏

台北車站商場經營權案招標結果出爐，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，並可優先續約8年，現任經營者微風百貨質疑評選程序有疑慮，下午由副總高銘頂偕同律師舉行記者會，高銘頂強調不是為了爭輸贏而是為了求公平

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。