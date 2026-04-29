再添重磅代表作…智寶取得《死亡筆記本》動畫代理 挹注營運向上

動漫遊戲（ACG） IP廠智寶（7824）旗下動畫代理商「回歸線娛樂」29日正式宣布，重磅取得現象級經典動漫《死亡筆記本》動畫版代理。繼《真珠美人魚》、《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》等經典作品後，再為「回歸線回歸系」動畫企劃增添一部重磅代表作。適逢《死亡筆記本》動畫問世 20周年，回歸線娛樂將帶領觀眾重溫這部智力對決的巔峰之作；並於 5 月 15 日正式回歸，讓經典對白再次震撼視聽。這部曾在全球掀起狂熱旋風的神作，即將強勢重現，再度挑戰大眾的心理極限。

經典的黑色筆記本再度翻開，「正義對決正義」的張力即將重現。自2006年動畫化以來，《死亡筆記本》便以其核心命題奠定「邪道神作」的地位。原作由大場鶇編劇、小畑健作畫，將「名字被寫入筆記本就會死亡」的簡單規則，發展為一場關於法律、正義、道德與權力的深刻思辨。全作以縝密邏輯推理與心理攻防交織而成，至今仍被公認為動漫智鬥題材的巔峰之作。無論是L在眾人面前展現的「神之算計」，或是夜神月舉手投足間的天才異質魅力，都跨越世代、成為全球動漫迷共同的文化記憶。

《死亡筆記本》的影響力不僅止於動漫圈，更曾引發全球性的社會現象。動畫播出期間，不論收視表現或周邊討論度皆創下驚人迴響，甚至出現模仿劇中角色行為的熱潮。作品打破當時主流熱血敘事，以冷峻黑暗且極具張力的敘事風格，成功吸引大量觀眾關注。其所拋出的命題——「若擁有制裁犯罪的絕對權力，是否能創造新世界？」——在 20 年後的社群時代回望，依然具備高度討論價值與現實意義。回歸線娛樂本次代理計畫不僅是向經典致敬，更希望讓這部經典 IP 再次走入大眾視野，展現《死亡筆記本》是一部值得在每個時代反覆閱讀與觀賞的作品。

回歸線娛樂同時宣布，《死亡筆記本》動畫將於中華電信 MOD、Hami Video、台灣大哥大 MyVideo、遠傳 friDay 影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV 立視線上影視、ofiii 歐飛、LINE TV、CATCHPLAY+ 及回歸線娛樂官方 YouTube 頻道等平臺5 月 15 日陸續上架。想再次見證「新世界之神」降臨的粉絲，敬請關注回歸線娛樂官方粉絲專頁，一同揭開那本黑色筆記本的祕密。