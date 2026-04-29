零售業拚業績踩雷？ 安永示警：內控沒做好恐成最大破口

在零售市場競爭升溫、數位轉型加速之際，企業若只拚營收、忽略內部治理與風險控管，反而可能放大營運風險。安永聯合會計師事務所29日指出，零售業面臨缺工、資安與法遵壓力，加上AI導入日益普遍，健全的公司治理與內部控制已從「加分項」轉為「基本門檻」，直接影響企業能否穩定經營與長期成長。

安永舉辦零售產業治理研討會，整合法律、內控與鑑識會計三大專業，點出零售業常見痛點。安永企業管理諮詢服務公司執行副總經理吳欣倫表示，零售與餐飲產業近年面臨多重挑戰，企業在追求業績之餘，若內控制度薄弱或權責過度集中，容易提高舞弊與營運失控風險，甚至影響企業聲譽。

在實務面上，安永企業管理諮詢服務股份有限公司張家豪協理指出，零售產業交易頻繁、現金流量大，從採購、倉儲到銷售與退貨，各環節都可能成為舞弊破口。若缺乏制度設計，例如職務未分離或監督機制不足，將使「機會」增加，成為舞弊發生的重要因素。隨著企業大量導入AI與數位工具，內控的重要性不減反增，企業也須同步將AI納入整體風險管理架構，透過科技風險評估、內部稽核與教育訓練，確保在提升效率的同時，仍維持合規運作。

從法務治理角度來看，安永圓方國際法律事務所資深律師周志潔分析，企業舞弊多發生於掌握資源與決策權的關鍵人員，背後原因常與管理階層凌駕制度、內控失靈有關。她建議，企業可將內控「八大循環」導入日常營運，例如確保收款入帳正確、請購與付款分離、存貨管理透明，並透過ERP等數位系統降低人為操作風險。同時，應建立「三道防線」機制，強化簽核流程與持續監控，並透過教育訓練提升員工法遵意識。

此外，鑑識會計也被視為企業風險管理的重要工具。安永指出，鑑識會計不僅用於事後調查，更可在事前建立預防機制、事中進行監控分析，並在事後協助釐清交易真相與回應監管要求。透過整合會計、審計、法律與數據分析，企業可更有效掌握異常交易，強化治理與誠信文化。

安永強調，在高度變動的零售環境下，企業若能將內控、法遵與鑑識會計納入核心經營策略，不僅可降低營運風險，也有助於提升治理韌性，為長期發展奠定基礎。