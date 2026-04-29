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Gogoro攜手全聯福利中心「換電拿補給金」 每5間全聯就有1座換電站

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Gogoro攜手全聯福利中心推出「換電拿補給金」。透過Gogoro App的趣味任務機制，將能源補給行為轉化為通路消費紅利，標誌著換電模式進一步融入日常生活消費場景，讓「騎乘、換電、消費」形成整個生態圈的體驗。圖／Gogoro提供 陳威任
Gogoro攜手全聯福利中心推出「換電拿補給金」。透過Gogoro App的趣味任務機制，將能源補給行為轉化為通路消費紅利，標誌著換電模式進一步融入日常生活消費場景，讓「騎乘、換電、消費」形成整個生態圈的體驗。圖／Gogoro提供 陳威任

Gogoro攜手全聯福利中心推出「換電拿補給金」。透過Gogoro App的趣味任務機制，將能源補給行為轉化為通路消費紅利，標誌著換電模式進一步融入日常生活消費場景，讓「騎乘、換電、消費」形成整個生態圈的體驗。

Gogoro指出，換電站的布點策略已超越單純的覆蓋率，隨著換電站的密度提升，車主們生活動線的深度滲透已逐漸成為品牌關注的重點。近年也持續依據車主騎乘路徑與生活需求，優化能源網路布局與App數位服務。不同於燃油車需特意繞道加油，Gogoro透過與全聯福利中心的高度結盟，成功將換電行為納入車主日常採買動線。數據顯示，全聯場域具備三大關鍵特性：屬於日常生活動線中的高頻節點、具備規律且例行的消費節奏、用戶的騎乘與購物行為皆高度透過App進行操作。

目前全台每5間全聯門市即設有1座GoStation，是Gogoro能源網路最大的超市通路合作夥伴。根據大數據顯示，全台每周於全聯完成換電的車主高達10萬人，且換電高峰與超市採買熱門時段（7:00-8:00、17:00-20:00）形成極高的動線重疊率。此次雙方首度跨界推出「換電即送補給金」服務，4月22日起至5月3日，Gogoro車主透過App參與任務，於全台全聯福利中心設置的GoStation累計換電達7天，即可獲得$100全聯電子禮卡獎勵。車主亦可透過App查詢站點並導航前往，實現從騎乘、換電到消費的無縫串接。

Gogoro也鎖定全聯百萬消費族群，將觸角從既有的能源補給精準延伸至購車市場，為全聯福利卡友獨家推出重磅回饋，即日起至5月21日，全聯福利卡友於全聯福利中心或全電商購買指定Gogoro電動機車，不僅享有5萬點福利點回饋（等值$5,000），透過全電商平台以PX Pay結帳再加碼送$1,000購物金（以1萬點福利點回饋，限前100 名）。Gogoro希望透過此次與全聯合作創造雙向影響力，進一步擴大電動運具普及。

全聯 Gogoro 車主

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