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Grab收購foodpanda台灣案 公平會要求5月15日前補件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
Grab擬收購台灣foodpanda。聯合報系資料照
Grab擬收購台灣foodpanda。聯合報系資料照

東南亞叫車與外送龍頭Grab日前宣布，以約6億美元收購foodpanda台灣業務。公平會表示，已於4月7日通知Grab補件，並要求須在5月15日前完成補正，後續是否正式進入審查期，將取決於資料是否齊備。

Grab先前已於3月27日向公平交易委員會遞交申請，擬收購foodpanda台灣業務，交易須經公平會審查核准，若順利通過，預計於2026年下半年完成收購，並規劃於2027年上半年完成平台整併，屆時將把原foodpanda用戶轉移至Grab應用程式。

外界關注Grab併購案審查進度，公平會說明，4月7日已通知Grab補件，並規定業者須在5月15日前完成補正，待資料齊備後，公平會將核發「受理通知」，案件才正式進入審查程序。

據公平會規定，自受理起算30個工作日內須完成審查，若期間未作成禁止結合或延長決定，原則上即視為同意結合；不過，若案件複雜、無法於期限內完成審查，公平會可再書面延長60個工作日，期間也將依程序公開徵詢各界意見，納入整體評估。

公平會指出，本案審查重點將涵蓋企業財務狀況、結合型態與交易目的，並判斷屬於水平、垂直或多角化結合，同時評估市場競爭影響，且涉及平台經濟與上下游產業結構，須審慎檢視，包括企業集團架構、競爭對手、市場集中度，以及背後股權關係等因素。

針對外界關注Uber持有Grab股份是否影響控制權，公平會表示，持股與實際控制權未必具有直接關聯，相關影響仍須進一步調查釐清。

東南亞 公平會 Grab foodpanda Uber

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