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看好停車場商機 ViVi PARK聯手三大同業啟動「月租大聯盟」

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

看好停車場商機，榮帝科技董事長陳明賢宣布，旗下停車品牌ViVi PARK，成功聯手俥亭、統一精工及至連展三大停車同業，正式組成「Vi PARKER月租大聯盟」。預期隨著月租大聯盟商業模式，全年營收可望挑戰2.7億元。這項整合一次集結全台超過160個精選場站，更同步推出全新大額回饋的「ViVIP尊享計劃」，結合LINE Pay「購好券」高額回饋，讓停車費負擔變相打七折，引領停車產業進入「分享經濟」新時代。

榮帝科技董事長陳明賢表示：北中南超過160個場站，車主只需透過ViVi PARK APP即可輕鬆搜尋鄰近最理想的停車方案，告別東奔西跑的尋位之苦。我們深知車主在尋找長期月租車位時的焦慮與四處比價的不便，『Vi PARKER月租大聯盟』的誕生，正是為了解決這個長久以來的市場痛點。搭配 LINE Pay「購好券」平台購買Vi幣，最高享30% LINE POINTS回饋（每帳號每月上限1,500點），讓停車費負擔打了七折。透過跨品牌的深度整合，我們期望成為全台車主最可靠的停車後盾。

Vi PARKER聯盟上線，推出限時豪禮：即日起至2026/5/31前，凡首購聯盟任一方案，加碼贈送價值480元的「行車大禮包」（內含150元LINE GO 乘車券與330元酒後代駕金各一組）。此禮包將於起租次月5號統一發放，讓車主除了省下停車費，連臨時外出代步與代駕需求也一併被滿足。

ViVi PARK 推出「智慧型預算配置」新概念，針對高頻率用戶推出「ViVIP 尊享計劃」，祭出最高 8.5% 的大額回饋，且回饋點數採「12 期」按月發放。此機制宛如為愛車準備的專屬「停車津貼」，讓用戶月月自動折抵，預算規劃更具彈性與效率。此外，為滿足家庭多車位或親友互助需求，特別加入「點數好友分享」功能。車主能將每月領取的停車點數彈性分享給指定親友，打破使用限制，實現價值的極致共享。

大聯盟 停車場

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