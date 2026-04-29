中龍鋼鐵「鋼結構技術研討會」攜手產業升級與永續發展

為促進上下游鋼構產業鏈技術交流，中龍鋼鐵29日舉辦鋼結構技術研討會，邀請業界專家及客戶共同探討鋼結構最新發展，吸引業界超過80家公司機構共襄盛舉，近120位鋼結構產業鏈各領域專家報名參加，其中超過七成是結構技師與土木技師，聚焦指標建築分享、材料應用及施工管理，進行深度分享與技術交流。

中龍總經理洪正雄表示，台灣地處環太平洋地震帶，建築結構物的耐震性能至關重要，建築物的耐震技術三大重點包括設計、施工與檢驗，其中耐震結構設計除了需適當吸收並分散地震能量，以保持結構完整性，選用足夠強度與韌性的耐震鋼材也是非常重要之設計考量。

此外，施工與檢驗則是落實耐震設計的重要環節，以上才能確保建築物「小震不壞、中震可修、大震不倒」的結構安全理念。

洪正雄指出，中龍是國內唯一同時擁有高爐、轉爐及電爐的鋼廠，具備最新設備與產製技術，可穩定供應CNS國家規範SN系列之耐震鋼材，並成功開發出超高強度耐震之60公斤級CNS國家規範SM570M型鋼與窄幅鋼板，藉由降低建築結構之自重，減緩地震力的衝擊，並間接減少鋼材的用量，進一步為環保減碳做出產業貢獻。

研討會特別邀請交通部公路總局工程司李家順，與信業工程副總王立邦針對國內近期指標建築物分享，包括「新北淡江大橋」與「台中綠美圖」這兩項由獲得國際頂尖普立茲克建築獎的建築大師設計之重大工程。

中龍冶金技術處處長彭朋畿身兼鋼結構協會秘書長，他於會議總結闡述台灣目前缺工、少子、多地震，所以鋼結構是未來發展趨勢。同時鋼結構至少具備三大優勢，包括耐震、耐看與耐久。例如台灣最高101大樓，充分展現鋼結構力與美，也例如淡江大橋，設計壽命120年跨越一個世紀，同時鋼結構90%可回收，完全符合全球減碳趨勢。

不過要發揮鋼結構三項優勢更需要好的鋼材，中龍藉由品質、機能與冶金三角之展開，開發高功能結構用鋼，例如全臺最大最強RH型鋼SM570 H950X312，攜手業界共創鋼結構產業價值，讓我們居住更安全。