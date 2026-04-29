韻驊迎2周年推 AI 應用助中小企業提升營運效率

台驊（2636）轉投資的韻驊共享辦公室（T3CO Coworking Space）成立滿兩周年，將於5月15日舉辦「AI實戰應用體驗日」，透過案例分享與現場操作，協助企業了解AI在營運與行銷上的實際應用。

T3CO 韻驊共享辦公室因應企業對高質感與隱私性辦公環境的需求，重新規劃整體空間配置與設計，打造更貼近實際使用情境的辦公場域，讓團隊在長時間工作下，依然能維持專注與穩定的工作節奏。

隨著生成式AI發展加速，中小企業對數位工具的關注逐步升溫，尤其在人力不足與客戶開發不易的情況下，導入AI已成為部分企業提升營運效率的選項之一。本次活動以「從0到1000客戶」為主題，聚焦行銷流程與客戶開發的實務應用。

活動邀請UNO Tech執行長邱國彥擔任講者。邱國彥長期投入企業AI導入，累積電商、航運及零售等產業經驗，將分享企業如何透過數據分析與系統整合，逐步建立客戶來源。

除講座外，現場亦規劃操作示範，協助與會者了解相關工具的應用方式。

韻驊表示，成立兩年以來，除提供辦公空間外，也持續調整空間配置；近期完成部分設施優化，提升整體使用體驗。未來將視企業需求，規劃相關活動與服務，協助中小企業逐步提升營運能力。