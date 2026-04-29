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台中三屯區買房調查出爐！逾五成自住客都選這「房型」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
北屯機捷特區3房指標案一覽表。資料來源：各家業者與公開網站資料
北屯機捷特區3房指標案一覽表。資料來源：各家業者與公開網站資料

房子越小越好賣？統計數字卻顛覆大眾認知。根據統計，2025年台中市北屯、南屯、西屯三大行政區預售住宅交易，3房成交量全面壓過2房與4房，占比突破五成；且北屯區更以509件3房交易稱霸三屯區，數字背後，是自住買家對北屯區生活機能與房價的認同與具體行動。

根據內政部實價登錄，2025年台中北屯、南屯、西屯預售住宅交易中，3房格局的成交量明顯超過2房與4房，三區合計達1,210筆。其中北屯以509筆獨占鰲頭，占三區3房總交易量的42%。

進一步拆解北屯3房成交數據：平均總價2,771萬元、含車位平均53坪、單價約52萬元／坪。數字背後的邏輯不難理解：合理的總價門檻搭配有感的實際坪數，精準落在自住買家的接受區間，反映在近四成的市場占有率上。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，3房首選幾乎是自住客的市場共識，但落腳哪個行政區，往往因工作地點、生活習慣與預算考量因人而異。

以北屯機捷特區為例，在交通、商場、學區等機能建設迅速到位後，買盤隨之集中，關鍵原因，無非就是機捷特區的生活機能已滿足自住族對日常生活品質的期待。

憑藉捷運路網、74快速道路、好市多商場三項利多加持，北屯機捷特區穩居自住客置產首選區域。

區內指標案「大城吾界」以純3房定位精準鎖定家庭客層，基地座落於機捷山景首席，享有出繁華、入寧靜的絕佳區位條件。雙棟樓設計共190戶住家，住戶同質性高且單純、穩定，是機捷特區中的隱富輕奢新案。

在產品規格上，「大城吾界」建築外觀由豪宅推手趙英傑建築師操刀，產品規劃37至41坪適居空間，戶戶採邊間方正設計，空間利用率高；室室開窗維持採光通透，浴室自然通風，在細節處精準回應3房買家最在意的居住條件。專屬迎賓車道的設置，在隱私與安全之外，更添一分低調而不失氣度的居住品味。

而「漢宇雲衍」則是以3房、4房格局瞄準換屋型購屋客，基地座落於南興路、敦富八街口，雙塔建築配置單層6戶住家、總戶數294戶，其中3房坪數為37至44坪；並規劃室內泳池、宴會廳等奢華公設項目，打造居家渡假體驗。

以及由名師團隊聯手打造的「永尚謙玥」，主推2至3房，3房坪數為35至37坪。三面臨路基地座落於敦富路、南興北二路口，並有約百米的超大臨路面寬。該案不僅在建築硬體以高規格打造，並結合漢來物業與智慧機器人提供創新社區服務。

由於市場上3房產品規劃不一，白洪章進一步提醒，部分格局因坪數配置或採光條件限制，第三間房的實用性相對有限，未必能滿足完整臥室的使用需求。他建議購屋前確認過臥房空間尺寸的可行性，「數字上的3房，不等於生活裡的3房」，回歸實際居住需求才是選屋關鍵。

台中市三屯區2025年預售住宅大樓交易概況。資料來源：內政部實價登錄網站
台中市三屯區2025年預售住宅大樓交易概況。資料來源：內政部實價登錄網站

北屯區3房交易稱霸三屯區，展現自住買家對北屯生活機能與房價的認同。業者／提供
北屯區3房交易稱霸三屯區，展現自住買家對北屯生活機能與房價的認同。業者／提供

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