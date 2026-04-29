國發會葉俊顯：生技醫療有望成為下階段護國神山

國發會主辦的「創業綻放—創業大聯盟競賽」28日公布複賽結果，從2,805組報名團隊中選出百大團隊，其中最具競爭力的30強將於5月下旬決戰，角逐單一團隊最高1,000萬元的創業支持金。國發會主委葉俊顯更看好，生技醫療有機會成為台灣下一座「護國神山」。

這場堪稱國內規模最大的創業盛事，不僅報名隊伍數破紀錄，更投入龐大輔導資源。國發會指出，複賽過程由80位專業評審，依消費生活、前瞻科技、綠色永續三大組別，分為16個小組評析。入選百大的團隊中，已創業企業占81組，尚未創業的團隊則有19組。

為落實區域平衡發展，讓創業動能由都會區向地方擴散，本次百強名單中，六都與非六都團隊各占50組。其中，六都團隊多聚焦於人工智慧（AI）、半導體等「前瞻科技」與「消費生活」商業方案；非六都團隊則展現強烈在地韌性，以「綠色永續」為主，關注環境保護與地方創生議題。

從產業結構來看，百強團隊分布均勻且緊扣未來脈動。消費生活組占38組最多，涵蓋教育、食品、交通及醫療照護等民生需求；前瞻科技組與綠色永續組則各占31組。

目前通過審查的100組獲獎團隊，每組可獲得至少300萬元獎金，並從中遴選出30組晉級決賽，進一步角逐六組「院長獎」600萬元，以及前三名「總統獎」1,000萬元，總計挹注資金逾3億元。國發基金也將主動對接「創業天使投資方案」，提供單一公司最高達一億元的投資金額。

葉俊顯指出，從本次新創團隊的動能中，看見許多未來商機。他舉例，台灣全民健保體系高品質享譽國際，如何將此成功經驗分享全球，並轉化為實質商機已成焦點。目前已有團隊思考如何整合國內醫療數據並建立平台，若能成功串接台大、榮總、長庚等大型醫療系統資源，應用於民眾就醫需求，潛力龐大，「生技醫療或許也會是下個階段的護國神山」。