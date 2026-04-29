微風集團稱台北車站商場評選過程存瑕疵 將召開記者會說明

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，下午將緊急舉行記者會，由總經理高銘頂出席，具體說明瑕疵與微風立場。

台鐵昨公告台北車站商場由新光三越為最優得標人，現任經營者微風第二，但雙方評選分數僅一分之差，且在公告前即有評選結果提前外洩，微風也正式提交異議函。

微風認為，本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明。