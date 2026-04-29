快訊

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

都18歲了！全台69大專校院宿舍還有宵禁 學團轟「什麼辦學特色」

1億元不夠！黃仁勳天價維安費 揭CEO遇襲風險飆升3關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

微風集團稱台北車站商場評選過程存瑕疵 將召開記者會說明

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台鐵公司昨公告台北車站商場招標案結果，新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵，除已提交異議函，也不排除打行政訴訟。圖／本報資料照片
台鐵公司昨公告台北車站商場招標案結果，新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵，除已提交異議函，也不排除打行政訴訟。圖／本報資料照片

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，下午將緊急舉行記者會，由總經理高銘頂出席，具體說明瑕疵與微風立場。

台鐵昨公告台北車站商場由新光三越為最優得標人，現任經營者微風第二，但雙方評選分數僅一分之差，且在公告前即有評選結果提前外洩，微風也正式提交異議函。

微風認為，本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明。

微風集團 台鐵 微風

延伸閱讀

北車商場評選提前揭露、評委爆未利益迴避 台鐵董座回應了

微風下午開記者會 直球對決北車標案「一分之差」與外流疑雲

北車商場案「評選結果提前揭露、評委爆未利益迴避」 台鐵5點說明

北車商場由新光三越拿下 微風異議 翻盤難度高恐打法律戰

相關新聞

微風集團稱台北車站商場評選過程存瑕疵 將召開記者會說明

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，下午將緊急舉行記者會，由總經理高銘頂出席，具體說明瑕疵與微風立場。

去年北北基桃青年購屋熱區 前三名都在桃園、新北市這區竄起

永慶房產集團統計聯徵中心的貸款數據，盤點2025年北北基桃生活圈中，40歲以下青年購屋貸款量最多的前十大行政區，發現桃園市的中壢、桃園、龜山勇奪前三名，都有1,800件以上的貸款量。

微風下午開記者會 直球對決北車標案「一分之差」與外流疑雲

微風集團下午將召開臨時記者會，針對台北車站商場標案評選結果引發的爭議對外說明。由於該案傳出評選結果僅「一分之差」，且在正式公告前即有相關排序內容曝光，引發外界對評選程序與資訊流向的質疑，微風此舉被視為

花24億蓋前鎮水產運銷中心沒攤商要進駐 海洋局：6月將試營運

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心去年8月完工，原預計去年底營運，卻爆出內部梁柱接頭不當、裂痕遍布，施工品質堪憂，且動線、攤位設計不合理，攤商抱怨魚貨搬運須改接駁車，恐影響鮮度與銷售；市議員陳

北高雄雙科學園區成形 信義房屋：楠梓高大商圈吸工程師購屋

橋頭科學園區首批記憶體廠房今年正式落成啟用，北高雄雙科學園區聚落成形。信義房屋觀察，楠梓高大商圈已吸引大批工程師族群購屋，預售屋單價約32至38萬元，兩房總價逾千萬，區域房市隨產業落地明顯升溫。

北市豪宅版圖大洗牌，南港、北投異軍突起

台北市豪宅市場，近年適逢政策衝擊，價格仍紋風不動。住商機構彙整實價登錄數據，北市總價逾7千萬元的成屋豪宅市場，2025年出現交易量大縮逾三成，但價格上卻各有千秋，其中南港區豪宅更大漲13.4%。大家房

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。