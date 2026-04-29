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微風下午開記者會 直球對決北車標案「一分之差」與外流疑雲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

微風集團下午將召開臨時記者會，針對台北車站商場標案評選結果引發的爭議對外說明。由於該案傳出評選結果僅「一分之差」，且在正式公告前即有相關排序內容曝光，引發外界對評選程序與資訊流向的質疑，微風此舉被視為正面迎戰、釐清程序正當性。

微風表示，針對國營臺灣鐵路股份有限公司「臺北車站大樓營運移轉案」甄審結果所引發的重大爭議，將就上述程序爭議、評選機制及外界關切事項提出具體說明，向社會大眾說明公司立場。

此次台鐵「台北車站大樓營運移轉案」競標競爭激烈，包含統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本等多家業者參與，標案結果備受市場矚目。然而，在評選結果尚未正式公告前，即有媒體披露相關內容，引發外界關注是否涉及資訊外流及其可能影響。

由於該案評選結果差距極小，在競爭激烈情況下，任何程序細節都可能影響最終結果，市場亦高度關注評分標準與評選過程是否符合公平、公正原則。

市場觀察，台北車站為全台最重要交通樞紐之一，周邊商業機能成熟，並串聯多處地下街與百貨商場，未來仍有大型商業設施開發規劃，具高度商業價值與指標性。此次標案不僅牽動各大通路業者版圖布局，也因程序爭議提前浮上檯面，後續發展備受關注。

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