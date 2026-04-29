花24億蓋前鎮水產運銷中心沒攤商要進駐 海洋局：6月將試營運

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心去年8月完工，原預計去年底營運，卻爆出內部梁柱接頭不當、裂痕遍布，施工品質堪憂，且動線、攤位設計不合理，攤商抱怨魚貨搬運須改接駁車，恐影響鮮度與銷售；市議員陳麗娜今質詢再批，目前仍無任何攤商有意願進駐，營運遙遙無期。海洋局回應已陸續調整內部空間，6月將試營運，9月正式啟用。

前鎮漁港是全國最大的遠洋漁港，中央斥資81億元改建，其中24億元新建多功能水產運銷中心，打造1樓空間維持漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品商業展售、餐飲與魚文化推廣的空間使用，兼具觀光魚市場功能，能進一步提升漁港的國際競爭力。

多功能水產運銷中心已在去年8月完工，同年10月底完成複驗，原預計去年底點交給農業部漁業著，但後續發生攤商抱怨多功能水產運銷中心柱子太多、空間狹窄、排水溝太淺及攤位設計不合理等狀況，且切割區與販售區分開，顧客買好魚後，攤商要到遠處切割再回來，恐釀糾紛，造成幾乎所有攤商不願進駐，抱怨內部動線不順、屋頂漏水，對設計不滿。

市議員陳麗娜今在市議會質詢表示，她昨日再次致電98位攤商的代表，對方目前仍毫無單位有意願進駐，未來營運恐「鬧空城」，水產運銷中心當初設計時和攤商溝通不良，造成軟硬體不符需求；未來正式啟用後，攤商租金應做相當程度補貼，提供誘因讓攤商願意進駐，攤商如果穩定獲利，就會更願意留下來，屆時再逐步調整租金收費，攤商也較能接受。

陳姓攤商代表過去曾說，目前前鎮漁港漁市早市，漁貨車可以直接開進市場，並直接在攤位上切割銷售，但多功能水產品運銷中心因節能減碳考量，車輛不能開進市場，必須改用電車接駁，恐延長搬運時間，影響鮮度與銷售效率。陳麗娜表示，交通問題至今仍未解決，運銷中心營運一拖再拖，「這是賴瑞隆委員自豪的政績，結果卻是這樣？」

海洋局長石慶豐表示，國土署已在4月14日正式點交給漁業署，目前前鎮漁會已經將前鎮漁港管理規章草案送至市府，內容將針對市場7大類營業項目做空間調整，讓切割區、活魚水車停放等配置符合各攤商需求；漁業署也與海洋局、魚會成立工作小組，每周開會商討租金問題，討論是否優惠半年或1年。

石慶豐表示，漁會將運銷中心內部空間動線調整後，將積極協調讓廠商進駐，預計6月試營運，再逐步排解其他問題，9月正式營運。