嘉大氫動農業強碰缺水危機 智慧節約用水讓作物不再看天吃飯

面對全台降雨不穩的缺水危機，嘉義大學研發的「氫動農業」技術成為抗旱新亮點。這套系統特別針對極端氣候設計，在水氣不足的環境下，能透過智慧循環讓每一滴水發揮最大價值，有效緩解缺水對農作物的衝擊，吸引台塑企業團隊前往取經交流。嘉大應用化學系副教授邱秀貞表示，除持續辦理智慧溫室栽種工作坊外，也透過與產業界的互動交流，強化技術落地與人才培育機制。

邱秀貞與成鑫泊極緻無毒農業合作，開發出具備「氣候韌性」的垂直式智慧溫室。這套系統的特點在於導入「滴灌式水循環」，不再像傳統耕作會流失多餘水分，而是精準計算植物需求後供水，並將剩餘水分回收再利用。在目前降雨偏少、空氣乾燥的環境下，系統能展現穩定的供水與氣候調適能力，讓農業生產不再只能看天吃飯。

除了節水，這項技術更進一步將綠氫與綠氧結合，發展出「富氫水」與「富氧水」模式，幫助作物生長。台塑企業團隊此次參訪，重點在於考察「綠氫示範系統」的運作情形。雙方針對氫能發展趨勢、能源轉型實務進行深度討論，為後續產學合作奠定基礎。

嘉大表示，「氫動農業」計畫強調從實驗場域出發，開發具可行性的模式。未來將持續深化綠氫技術，透過產學跨域整合，打造低碳且省水的農業示範場域，為台灣在面對缺水與淨零轉型的雙重挑戰時，提供具體的實踐路徑。

台塑企業能源轉型團隊參觀嘉大垂直式溫室滴灌水循環與綠氫農業整合應用技術。圖／嘉義大學提供

嘉義大學應用化學系副教授邱秀貞（左五）、台塑企業能源轉型團隊、成鑫泊極緻農業團隊於嘉大垂直式滴灌行動溫室前合影。圖／嘉義大學提供

嘉大應化系副教授邱秀貞、台塑企業及成鑫泊極緻農業代表針對氫能於農業端之應用與系統整合架構進行交流。圖／嘉義大學提供