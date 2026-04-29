快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉大氫動農業強碰缺水危機 智慧節約用水讓作物不再看天吃飯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大蘭潭校區綠氫驅動之智慧農業示範場域。圖／嘉義大學提供
嘉大蘭潭校區綠氫驅動之智慧農業示範場域。圖／嘉義大學提供

面對全台降雨不穩的缺水危機，嘉義大學研發的「氫動農業」技術成為抗旱新亮點。這套系統特別針對極端氣候設計，在水氣不足的環境下，能透過智慧循環讓每一滴水發揮最大價值，有效緩解缺水對農作物的衝擊，吸引台塑企業團隊前往取經交流。嘉大應用化學系副教授邱秀貞表示，除持續辦理智慧溫室栽種工作坊外，也透過與產業界的互動交流，強化技術落地與人才培育機制。

邱秀貞與成鑫泊極緻無毒農業合作，開發出具備「氣候韌性」的垂直式智慧溫室。這套系統的特點在於導入「滴灌式水循環」，不再像傳統耕作會流失多餘水分，而是精準計算植物需求後供水，並將剩餘水分回收再利用。在目前降雨偏少、空氣乾燥的環境下，系統能展現穩定的供水與氣候調適能力，讓農業生產不再只能看天吃飯。

除了節水，這項技術更進一步將綠氫與綠氧結合，發展出「富氫水」與「富氧水」模式，幫助作物生長。台塑企業團隊此次參訪，重點在於考察「綠氫示範系統」的運作情形。雙方針對氫能發展趨勢、能源轉型實務進行深度討論，為後續產學合作奠定基礎。

嘉大表示，「氫動農業」計畫強調從實驗場域出發，開發具可行性的模式。未來將持續深化綠氫技術，透過產學跨域整合，打造低碳且省水的農業示範場域，為台灣在面對缺水與淨零轉型的雙重挑戰時，提供具體的實踐路徑。

台塑企業能源轉型團隊參觀嘉大垂直式溫室滴灌水循環與綠氫農業整合應用技術。圖／嘉義大學提供
台塑企業能源轉型團隊參觀嘉大垂直式溫室滴灌水循環與綠氫農業整合應用技術。圖／嘉義大學提供

嘉義大學應用化學系副教授邱秀貞（左五）、台塑企業能源轉型團隊、成鑫泊極緻農業團隊於嘉大垂直式滴灌行動溫室前合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學應用化學系副教授邱秀貞（左五）、台塑企業能源轉型團隊、成鑫泊極緻農業團隊於嘉大垂直式滴灌行動溫室前合影。圖／嘉義大學提供

嘉大應化系副教授邱秀貞、台塑企業及成鑫泊極緻農業代表針對氫能於農業端之應用與系統整合架構進行交流。圖／嘉義大學提供
嘉大應化系副教授邱秀貞、台塑企業及成鑫泊極緻農業代表針對氫能於農業端之應用與系統整合架構進行交流。圖／嘉義大學提供

嘉大垂直式行動溫室滴灌之甜蘿蔓生菜。圖／嘉義大學提供
嘉大垂直式行動溫室滴灌之甜蘿蔓生菜。圖／嘉義大學提供

嘉大 嘉義大學

延伸閱讀

高雄農改場推木瓜智慧灌溉與防蟎 採收估增2成

台肥奪台積電台中廢硫酸再處理訂單 預計2027年下半年投產

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

方元沂／風險時代台灣永續轉型新契機

相關新聞

別再推了...6至7樓住宅大樓公安未申報 北市府曝下場「全棟受罰」

北市府推動6至7樓建物公安申報不遺餘力，上月起陸續在12行政區辦說明會，民眾意願提升，迄今一個月增加74件申報。建管處強調，住宅公安未申報或未依限改善之責，裁罰由全體所有權人共擔，而非申報代表人獨自承

花24億蓋前鎮水產運銷中心沒攤商要進駐 海洋局：6月將試營運

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心去年8月完工，原預計去年底營運，卻爆出內部梁柱接頭不當、裂痕遍布，施工品質堪憂，且動線、攤位設計不合理，攤商抱怨魚貨搬運須改接駁車，恐影響鮮度與銷售；市議員陳

北高雄雙科學園區成形 信義房屋：楠梓高大商圈吸工程師購屋

橋頭科學園區首批記憶體廠房今年正式落成啟用，北高雄雙科學園區聚落成形。信義房屋觀察，楠梓高大商圈已吸引大批工程師族群購屋，預售屋單價約32至38萬元，兩房總價逾千萬，區域房市隨產業落地明顯升溫。

北市豪宅版圖大洗牌，南港、北投異軍突起

台北市豪宅市場，近年適逢政策衝擊，價格仍紋風不動。住商機構彙整實價登錄數據，北市總價逾7千萬元的成屋豪宅市場，2025年出現交易量大縮逾三成，但價格上卻各有千秋，其中南港區豪宅更大漲13.4%。大家房

北北基桃青年十大購屋熱區 桃園霸榜前三名

北北桃基生活圈，年輕人買房買哪？永慶房屋根據聯徵中心貸款數據，盤點40歲以下青年購屋貸款前十行政區，桃園市中壢、桃園、龜山勇奪前三名，都有1,800件以上貸款量。

北市豪宅版圖大洗牌 這四區還在漲、松山中山跌逾一成

台北市房價首屈一指的豪宅市場，近年適逢政策衝擊，價格仍紋風不動。住商機構彙整實價登錄數據，北市總價逾7千萬元的成屋豪宅市場，2025年出現交易量大縮逾三成，但價格上卻各有千秋，其中南港區豪宅更大漲13

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。