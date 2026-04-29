聽新聞
0:00 / 0:00
嘉大氫動農業強碰缺水危機 智慧節約用水讓作物不再看天吃飯
面對全台降雨不穩的缺水危機，嘉義大學研發的「氫動農業」技術成為抗旱新亮點。這套系統特別針對極端氣候設計，在水氣不足的環境下，能透過智慧循環讓每一滴水發揮最大價值，有效緩解缺水對農作物的衝擊，吸引台塑企業團隊前往取經交流。嘉大應用化學系副教授邱秀貞表示，除持續辦理智慧溫室栽種工作坊外，也透過與產業界的互動交流，強化技術落地與人才培育機制。
邱秀貞與成鑫泊極緻無毒農業合作，開發出具備「氣候韌性」的垂直式智慧溫室。這套系統的特點在於導入「滴灌式水循環」，不再像傳統耕作會流失多餘水分，而是精準計算植物需求後供水，並將剩餘水分回收再利用。在目前降雨偏少、空氣乾燥的環境下，系統能展現穩定的供水與氣候調適能力，讓農業生產不再只能看天吃飯。
除了節水，這項技術更進一步將綠氫與綠氧結合，發展出「富氫水」與「富氧水」模式，幫助作物生長。台塑企業團隊此次參訪，重點在於考察「綠氫示範系統」的運作情形。雙方針對氫能發展趨勢、能源轉型實務進行深度討論，為後續產學合作奠定基礎。
嘉大表示，「氫動農業」計畫強調從實驗場域出發，開發具可行性的模式。未來將持續深化綠氫技術，透過產學跨域整合，打造低碳且省水的農業示範場域，為台灣在面對缺水與淨零轉型的雙重挑戰時，提供具體的實踐路徑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。