北北基桃青年十大購屋熱區 桃園霸榜前三名

北北桃基生活圈，年輕人買房買哪？永慶房屋根據聯徵中心貸款數據，盤點40歲以下青年購屋貸款前十行政區，桃園市中壢、桃園、龜山勇奪前三名，都有1,800件以上貸款量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市除了霸榜前三名，大園區亦以1,445件青年購屋貸款量位居第8，合計桃園市共有4個行政區上榜。

陳金萍表示，桃園市人口長期呈現淨移入，剛性需求強勁，加上房價相對雙北實惠不少，吸引許多年輕首購的通勤族群遷入。

其中，中壢區有高鐵、機捷與台鐵等大眾運輸工具，成為北漂族落腳熱區；桃園區則擁有強勁就業與機能，這兩區都有不少重劃區的新屋供給，因此受到許多當地青年及雙北外溢族群的喜愛。

龜山區主要受惠於A7重劃區的開發，加上有機捷可通往雙北，且鄰近林口長庚醫院，又有華亞科技園區的就業人口支撐，剛性需求強勁。

大園區受惠於桃園航空城的發展計畫，加上國2甲線通車與機捷A15、A16站的開發，大幅提升聯外交通的便利性。加上客運園區相對親民房價與青埔商圈的外溢效應，吸引大量產業進駐與帶動人口移入。

儘管2025年全台房市交易熱度有明顯降溫，但大園區的青年貸款戶數卻較2024年逆勢成長33.5%，區域發展動能十足。

新北共6個行政區上榜，居北北基桃之首。陳金萍表示，新北市自住人口眾多，區域建設完善，以及受惠於北市購屋族群外溢，剛性需求強勁。

其中，土城區為2025年新北市青年貸款戶數最多的一區，且較2024年成長20.7%。土城區近年來隨著暫緩重劃區發展漸成熟，在生活機能與交通條件完備下，加上房價相對其他蛋黃區親民，因此吸引不少新婚家庭與小資族群移入，成為新北近年房市熱區。

至於榜上房價最親民的屬淡水區。陳金萍分析，雙北市中心的房價高昂，淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，甚至比部分桃園地區還要實惠。對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛。

該區也隨著淡海新市鎮的持續開發，結合淡海輕軌通車與區域建設到位，提升交通便利性與生活機能，帶動大量人口移入，為淡水區房市提供穩定支撐與長期發展動能。