北市豪宅版圖大洗牌 這四區還在漲、松山中山跌逾一成

台北市房價首屈一指的豪宅市場，近年適逢政策衝擊，價格仍紋風不動。住商機構彙整實價登錄數據，北市總價逾7千萬元的成屋豪宅市場，2025年出現交易量大縮逾三成，但價格上卻各有千秋，其中南港區豪宅更大漲13.4%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，北市高資產族群群聚，2025年雖房市趨冷，惟台股上揚帶動買氣，令高總價住宅市場買盤具支撐力道。

至於南港區豪宅價位仍大漲13.4%，賴志昶分析，主因區域有「東區門戶計劃」加持，吸引建商推出指標新案，隨後亦陸續吸引品牌業者進駐，新案推陳出新之下，推升區域高總價市場價格。

另在北投等處，豪宅價位仍具支撐性，住商不動產士北科加盟店店東陳律言補充，區域豪宅市場價格仍持穩，主因仍是北士科有輝達（NVIDIA）進駐效應，全球科技產業龍頭入駐，帶動區域高總價新案市場行情上漲。

賴志昶指出，受央行信用管制緊縮等影響，豪宅買方貸款受限，導致交易量顯著萎縮，惟市場仍有熱錢，這些資金轉向更具保值性標的，因此研判未來豪宅市場仍是強者恆強，具高度稀有性的傳統蛋黃核心，或有未來性加持的新興區域，價格走勢具有前景，但若是缺乏話題或機能的豪宅市場，勢必在交易量持續下滑之際，價格走向逐漸疲弱。