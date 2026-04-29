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「CHOYA 酷繽沙限時回歸」 人氣飲品4月29日起全家開賣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
人氣「CHOYA酷繽沙」限時回歸 酸甜芒果青超加分！4/29起全家開賣。黑松提供
人氣「CHOYA酷繽沙」限時回歸 酸甜芒果青超加分！4/29起全家開賣。黑松提供

曾締造一周內完售、累積破千萬銷售佳績的「CHOYA酷繽沙」不負眾望回歸了！日本國民梅酒品牌CHOYA再度攜手全家便利商店，推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，今年特別添加清爽酸甜的「芒果青丁」豐富整體口感，絕對是今夏最清涼的人氣冰品。

4月29日至5月12日，凡購買「CHOYA梅子芒果酷繽沙」再搭配60mL「The CHOYA至極梅酒」，享優惠價119元（原價140元），數量有限，售完為止。

日本國民梅酒品牌CHOYA為回應粉絲支持，聯手全家便利商店推出「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，冰沙基底精心選用日本頂級「紀州南高梅」梅汁，融入天然的蘋果、白葡萄、檸檬與水蜜桃果汁，整體風味清爽中帶有層次，本次更特別使用盛夏代表的「芒果」，以芒果青丁及芒果泥加入冰沙之中，增添香氣與果肉口感，微酸果香消暑又開胃。

清爽酸甜的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」再倒入整瓶60mL「The CHOYA至極梅酒」後，更勾勒出層次分明的酸甜韻味，瞬間解鎖微醺的大人系喝法！CHOYA堅持不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，保留梅子的自然酸甜風味，讓人忍不住一口接著一口。

「CHOYA酷繽沙」前兩年開賣後即迅速完售，今年夏天應粉絲期待再度限時回歸。4月29日至5月12日，凡購買60mL「The CHOYA至極梅酒」搭配「CHOYA梅子芒果酷繽沙」調酒冰沙組合享優惠價119元（原價140元），全台限量，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

購買60mL「The CHOYA至極梅酒」搭配「CHOYA梅子芒果酷繽沙」調酒冰沙組合，優惠價119元。黑松提供
購買60mL「The CHOYA至極梅酒」搭配「CHOYA梅子芒果酷繽沙」調酒冰沙組合，優惠價119元。黑松提供

CHOYA梅酒攜手全家便利商店，推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」。黑松提供
CHOYA梅酒攜手全家便利商店，推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」。黑松提供

日本 品牌 全家

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