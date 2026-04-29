北市豪宅量崩近四成 看價格傻眼：這區竟年漲13%

受政策打壓影響，住商機構彙整實價登錄數據，北市總價逾7千萬元的豪宅市場，2025年交易量大縮37%，不過仍有四個行政區房價上漲，其中南港區豪宅大漲13%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，北市高資產族群群聚，2025年雖房市趨冷，惟台股上揚帶動買氣，令高總價住宅市場買盤具支撐力道。

統計顯示，北市總價逾7千萬元的成屋豪宅市場，2025年交易筆數相較2024年下滑37%，且各個行政區皆呈現大幅量縮，不過在價格表現上，則具支撐力道，平均成交單價仍維持每坪約123.4萬元，相較2024年維持平盤。

觀察各行政區，北市豪宅仍維持漲勢的區域主要分為兩大類型，一是正蛋黃區的大安與中正區，二是具重劃區、大型建設或有產業園區題材的北投與南港區。

賴志昶分析，台股受惠AI浪潮大漲，金字塔頂端買盤手握大筆資金，積極回防抗通膨的房地產市場，其中機能性較佳、具保值空間的北市核心蛋黃區例如大安、中正區等處，豪宅市場更受青睞，帶動區域價格持穩發展。

至於南港區豪宅價位仍大漲13.4%，主因區域有「東區門戶計劃」加持，吸引建商推出指標新案，隨後亦陸續吸引品牌業者進駐，新案推陳出新之下，推升區域高總價市場價格。

北投豪宅也小漲2%，住商不動產士北科加盟店店東陳律言表示，區域豪宅市場價格仍持穩，主因仍是北士科有輝達（NVIDIA）進駐，帶動區域高總價新案市場行情上漲，而在預售單價持續高漲帶動下，成屋豪宅市場也蓬勃向上到每坪約110萬元。

賴志昶表示，受央行信用管制緊縮等影響，豪宅買方貸款受限，導致交易量顯著萎縮，惟市場仍有熱錢，這些資金轉向更具保值性標的，未來豪宅市場仍是強者恆強，具高度稀缺性的傳統蛋黃核心，或有未來性加持的新興區域，價格走勢具有前景，但若是缺乏話題或機能的豪宅市場，勢必在交易量持續下滑之際，價格走向逐漸疲弱。