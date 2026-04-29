別再推了...6至7樓住宅大樓公安未申報 北市府曝下場「全棟受罰」

北市府推動6至7樓建物公安申報不遺餘力，上月起陸續在12行政區辦說明會，民眾意願提升，迄今一個月增加289件申報。建管處強調，住宅公安未申報或未依限改善之責，裁罰由全體所有權人共擔，而非申報代表人獨自承擔。

6至7樓集合住宅須4年申報1次，檢查直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統共項大逃生避難設施。北市府輔導申報至3月31日，3月起首度舉辦巡迴說明會，陸續在12行政區宣導；建管處說，諮詢熱度提升，民眾參與意願轉為積極。

北市領有使用執照的6至7樓住宅大樓現有7657件，截至今日已申報2298件、30%，未申報5359件。2520件設有管委會中，已有1380件申報，5137件無管委會則僅918件申報。

建管處表示，為提升北市居住環境的建築物公共安全並減輕民眾申報程序，市府於4月22日維護公共安全督導會報中明確決議，將「公安申報」與「輔導成立管理委員會」兩項業務脫鉤處理。

建管處說，此舉在優先確保建築物的逃生避難安全，不應因社區尚未成立管理組織而延誤申報進度。即便社區目前沒有管委會，只要有熱心住戶願意擔任「代表人」出面代辦申報手續，政府將提供全面的行政協助，確保建物公安檢查能順利完成。

至於市民對擔任「申報代表人」法律責任的疑慮，建管處釐清，擔任代表人僅是代表社區住戶辦理行政申報程序，並不等同於必須承擔整棟建築物的所有法律責任與義務。若建築物經檢查不合格未依限改善或未依限申報而衍生裁罰問題，相關罰鍰依據法規應由「整棟建築物的所有權人」按比例共同分擔，而非由申報代表人個人獨自承擔。

建管處指出，希望透過權責歸屬的明確化，鼓勵更多老舊公寓住戶積極參與，共同維護社區整體的居住安全。

執行面部分，雖逾期未申報將挨罰，但建管處強調，目前針對北市6至7樓住宅大樓公安申報仍採「以輔導為主」的立場，將持續以輔導、提醒方式代替裁罰，給予民眾充裕的時間改善建物設施及申報作業。