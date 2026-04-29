花25年整合300位地主 鄉林徵求「萬華100個堅持故事」

鄉林（5531）集團深耕萬華區華中段都更案長達25年，成功整合300位地主、取得超過2,000坪精華土地，鄉林董事長賴正鎰表示，為了致敬這片土地的人文底蘊，鄉林文教基金會啟動「萬華100個堅持」故事徵文活動，一起記錄萬華從清代港口榮光到現代捷運翻轉的經典篇章。

賴正鎰說，俗稱「一府、二鹿、三艋舺」，其中的艋舺就是指台北的萬華，萬華是台北發展較早的地區，更是重要的商港之一，所在之水流地形，從空中俯瞰就宛如是一條龍盤踞，可說是福居勝地。

為此，鄉林在民國90幾年時得知萬華的華中段有土地可以都更，他馬上成立專責推動都更業務部門，這也是鄉林開始投入都市更新行列的起始站。迄今歷經1/4個世紀，真是一段漫長的道路。

賴正鎰表示，願意花上這樣的時間成本堅持下去，是「因為萬華值得更好」。過去萬華有著榮耀歷史與深厚文化底蘊，都更若只有五、六百坪，很難規劃設計出完善的社區與生活機能的生活空間，所以他寧可多花時間慢慢磨，終於整合出2,018坪的土地，從基地走路到即將通車的萬大捷運線「加蚋站」只要5分鐘。

他非常看好在未來城市再造後發展的潛力，尤其是台北推動西區門戶計畫，以台北車站為核心，並將萬華定位為國際觀光與文史重點，將直接帶動萬華都市更新與經濟復甦，透過軸線翻轉，串連雙子星大樓、西門商圈與華西街，重塑老城風味，他覺得要配合政府政策，加速推動都更計畫。

他說，25年來從每位地主口中了解到許多屬於在地人的堅持故事與歷史傳奇，深深感受萬華鄰里之間緊密、濃郁的人情味，是在都會區相當稀有的人文感動，因此「鄉林文教基金會」發起徵文活動，希望能挖掘在地產業堅持、人文信念與創新的精神向來不遺餘力，將這些感動人的在地故事記錄下來。

賴正鎰表示，萬華的風華值得細細品味和等待，龍山寺、青山宮與打鐵街等特殊產業，是台北不可忽視的文化驕傲，此次徵求「萬華100個堅持故事」，正是希望記錄下各行各業的真實心聲，讓這份人情味與堅持精神隨新建築一同流傳。

「萬華100個堅持」活動從四月起跑，投稿情況非常踴躍，從日據時代開業迄今逾百年的餅舖，傳承到第四代依然堅持的職人精神，還有同樣百年老店打鐵舖、堅持手工打鐵磨刀的打鐵店第三代老師傅的故事、在地80年老蔘藥房第二代堅持用木炭煎煮中藥古法、全年無休，篇篇動人。

鄉林表示，不論是機車店老板、陣頭表演者、百年老店的傳承人；或是宮廟的廟主專業技師、攤販、藝術家、街頭藝人、計程車司機，都歡迎將自身的堅持和挑戰，以感動筆觸將真實故事寫出來。只要是生活在萬華、記得萬華、熱愛萬華的人與事，歡迎站出來拿起筆，紀錄屬於萬華人文價值與榮耀。

投稿故事一經獲選，將可獲得日月潭涵碧樓兩天一夜住宿券一張，鄉林文教基金會也會將獲選故事集結印刷成專書，除了贈予投稿人之外，並將送給台北市政府及所屬圖書館典藏，將動人故事傳頌給更多人知道。

鄉林表示，「萬華100個堅持」故事徵選，投稿字數不拘、建議為500字，投稿作品須另附相關照片，最多五張。活動內容請參考活動網頁：https://wanhua100.shininggroup.com.tw/，可採線上報名或網頁下載報名表，即日起至6月15日將報名表(紙本)寄到111005 台北市士林區中山北路五段 472 號 鄉林企劃活動組收。