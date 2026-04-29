駐美代表俞大㵢訪藥華藥波多黎各廠 見證臺美雙生產基地戰略全面啟動

藥華藥（6446）全球製造布局再獲肯定，我國駐美代表俞大㵢大使伉儷偕同駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇、副組長蔡邦文，於美東時間20日蒞臨藥華藥波多黎各廠區參訪。此為繼2023年5月時任駐美代表蕭美琴（現任副總統）訪視藥華藥位於波士頓的美國子公司後，我國政府高層再度親赴藥華藥海外基地參訪指導，充分展現我國政府對臺灣生技產業國際布局的重視。

本次參訪亦匯聚多位波多黎各政要貴賓，包括Toa Baja市長Bernardo Márquez、市府經濟發展局局長James Ramos、經濟發展暨商業部代表Soraya Morón，以及投資促進局利害關係人事務總監Denisse Rodriguez。臺灣及波多黎各政府代表共同與會，見證藥華藥深耕當地的實質進展，顯示雙方對藥華藥新廠的全力支持。

藥華藥波多黎各總經理暨全球營運負責人Samuel Lin代表公司接待本次參訪團，向與會貴賓報告公司整體發展成果、近期重要里程碑，以及於波多黎各投資進度與未來營運策略，並感謝臺美雙方政府及各界長期支持。參訪團隨後也實地參觀廠區，深入了解建廠進程與未來藍圖。

藥華藥今年正式全方位啟動波多黎各新廠建置，積極擴充在地生產能量，朝「臺美雙生產基地」戰略全面推進，構建更具韌性的全球供應鏈體系。波多黎各新廠亦象徵公司全球製造布局重要里程碑，為未來營運成長奠定關鍵基礎。

此次高規格參訪，不僅顯示藥華藥波多黎各投資案成果獲高度肯定，更進一步強化臺灣生技產業與波多黎各政府、產業及投資環境的合作連結。藥華藥表示，公司將持續深化雙邊合作，以創新研發與國際製造布局，提升臺灣生技產業的全球競爭力與國際能見度。