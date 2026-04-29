大師論壇5月12日登場／富邦金首席經濟學家羅瑋： AI 落地醫療、生技領域

美伊衝突2月28日爆發後，隨著很大一部分石油和天然氣供應中斷，恐將導致通貨膨脹攀升與全球成長放緩。而近幾年台灣半導體產業受惠AI趨勢崛起，展望未來，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，台灣目前已在算力具有優勢，若能提高創新力，將AI落地到醫療及生技等領域，就有機會保持領先地位。

經濟日報、兆豐金控（2886）將於5月12日共同主辦「2026大師論壇」，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）來台，他將以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，座談主題是「台灣創新經濟的未來」，羅瑋是與談人之一。本論壇由台新新光金控、富邦金控、富蘭克林華美投信、亞洲大學協辦。

羅瑋分析，今年有五大事件值得關注，第一，若美伊戰爭能在4月底、5月初告一段落，對全球經濟影響相對較小，若變成延長戰，油價居高不下，屆時供應鏈韌性會受到影響。當全球經濟明顯放慢，對台灣出口亦會有影響，目前預估這些衝擊會在今年第4季浮現。

第二，當戰爭告一段落，美國總統川普的注意力又會重新回到對等關稅談判，尤其台美貿易順差大幅增加，被美列入第一波啟動「301條款」調查的16個主要貿易夥伴名單，與60國強迫勞動產品調查清單上，要格外小心。

第三，因能源價格上漲，各國通膨蠢蠢欲動，像是日本、歐洲央行等貨幣政策，市場原本預期今年維持不變，如今可能出現調整，而美國聯準會主席提名人華許在聽證會上表示，將捍衛聯準會獨立性，也值得後續關注。

第四，人工智慧AI的發展，今年2月市場掀起一波AI會取代人類工作的恐慌，人們擔心不少產業會受到AI衝擊，當AI的正面跟負面效應同時浮現，哪一方會強勢影響經濟，值得留意。

第五，美國太空探索科技公司（SpaceX）、OpenAI與Anthropic三家巨頭，預計今年首次公開發行（IPO），屆時將牽動金融市場資金流動，造成金融市場動盪。

羅瑋也提到，AI發展有三個階段：算力、電力與場景應用，台灣若要持續在世界占有一席之地，除了已經吃到的算力紅利外，也要加緊開發新能源以及提高創新力，將AI落地到醫療及生技等領域。