雲豹能源搶攻廚餘循環商機 好事循環打造Fitwel低碳廠

雲豹能源集團看好廚餘處理商機，宣布轉投資成立好事循環科技（HowSmart）廚餘處理廠取得取得美國健康建築Fitwel國際認證，成為全球首座獲證的廢棄物循環再利用廠，進一步深化廚餘循環與資源再利用市場布局。

雲豹能源表示，環境部日前指出，全台每日廚餘產生量約2,115噸，現行再利用量能僅1,100噸，處理缺口逐步浮現。隨2027年全面禁止廚餘養豬政策上路，既有去化途徑將逐步退場，環境部亦規劃三年內擴充堆肥、生質能與黑水虻等處理量能，預計2028年全面到位並逐步終結焚化與掩埋，屆時每年約逾77萬噸廚餘將全數仰賴再利用體系處理，帶動低碳處理市場需求持續升溫。

雲豹能源轉投資好事循環以「快速生物催化法」結合高標準廠區規劃與環境友善設計，成功取得美國健康建築Fitwel國際認證，並成為全球首座獲此認證的廢棄物循環再利用廠，為台灣循環經濟發展建立國際標竿。

好事循環科技總經理魏志毓表示，隨著非洲豬瘟防疫政策持續推進，政府規劃於2027年全面禁止廚餘養豬，既有去化途徑將逐步退場，廚餘處理體系正面臨結構性轉型。目前市場已朝向生質能、黑水虻與堆肥等多元方式發展，但在轉型過程中，整體處理量能與效率仍有明顯缺口，也使高效率、低碳排的處理解方需求快速升溫。

好事循環成立於2025年，以「不焚燒、不堆置」為核心，開發低碳快速生物催化技術。相較傳統堆肥需耗時數月且易產生氣味與環境負擔，該技術可於當天完成有機質廢棄物轉化，將處理時間縮短至原本的1%，並降低逾8成碳排放，兼顧效率與環境友善，具備規模化導入潛力。

好事循環規劃推動第二座處理廠建置，持續擴大處理量能，並呼應政策推動廚餘資源化與循環再利用。同時，亦將攜手母公司雲豹能源深化低碳技術布局，結合集團能源與環境整合能力，強化有機廢棄物處理體系，搶占循環經濟市場商機，加速產業邁向低碳轉型。