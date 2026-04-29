信立斥資3.6億 買邁達康股權

上曜集團積極推動併購，又有新布局。旗下塑膠業者信立（4303）昨（28）日宣布，擬斥資3.67億元，透過公開收購方式，取得高爾夫通路邁達康29.77%普通股股權。

信立表示，該收購案每股收購價格定為36.75元，預計收購1萬張，約占其已發行股份總數29.77%，總收購金額約3.67億元。預計自4月30日至5月19日進行，若最終應賣股數達最低收購門檻，收購條件即告成就，否則將不予成立並全數退還應賣股份。

信立表示，此次併購的核心價值在於高度互補，公司具備材料創新與量產能力，而邁達康掌握終端消費場景與運動休閒客群，雙方整合後，將加速環保PU、高機能合成皮與永續材料導入高爾夫包款、運動配件及生活休閒商品，並透過通路與市場回饋，加快新品開發、提升產品附加價值，擴大在運動休閒與精品配件市場的布局。

上曜集團表示，本次收購為集團多元化併購策略之重要布局，完成後將發揮多項綜效，包括藉助邁達康之國際通路，推廣綠色材料解決方案至全球運動品牌與精品製造商，並結合世紀民生旗下電子商務平台、保健食品、智慧穿戴裝置及非醫療等級氧氣加壓系統等產品線，與邁達康實體門市及線上通路進行整合，強化全通路銷售動能。