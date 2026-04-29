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航空三雄上演搶客大戰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

高油價時代，航空業力拚載客率，以拉抬營運。航空三雄華航（2610）、長榮航及星宇同步啟動搶客大作戰，在策略面上，以提高旅遊附加價值為訴求，不僅推出各種彩繪機吸客，也端上名家設計的備品，更推出五星級餐點，大搶暑期國際觀光商機。

航空業者說明，因國際油價不斷攀升，而油價占航空業成本逾四成，即使可以加收燃油附加費，但客運部分仍無法完全轉嫁，不足以支付油價上揚的成本壓力，因此維持高載客率才能讓票價維持高水準，也能擴大平衡油價上漲帶來的成本。

華航昨（28）日宣布，攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款產品。先前則已合作大腕燒肉、主打台味的台灣鹽酥雞及米其林餐廳「T+T」；針對蔬食族群，提供米其林綠星推薦的「小小樹食」跟「陽明春天」。

為搶攻暑假親子市場商機，華航自2022年參與「飛翔皮卡丘計畫」，推出首架彩繪機；今年再度與The Pokémon Company聯手推出第二架彩繪機，預定飛往東京、西雅圖等航點，將飛行的樂趣傳播到世界各地。

長榮航指出，機上的備品是消費者選搭的重要原因之一，長榮航機上服務用品不斷推陳出新，現行與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，融合法式時尚與日式簡約的風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，呼應長榮航空希望帶給旅客的體驗與感動。

在備品方面，長榮航空獲得國際機上服務用品博覽會（WTCE）四項肯定，包括最佳亞洲商務艙睡衣、最佳機上盥洗用品、最佳商務艙系列以及五星級過夜備品。

星宇航空備品也獲獎項肯定，其中以深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包表現最為亮眼，榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit「TravelPlus評審團首選過夜包—金獎」及PAX Readership Awards「亞洲最佳經濟艙、豪華經濟艙過夜包」。

國際油價 星宇 香奈兒

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