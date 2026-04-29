和泰車旗下 LEXUS ES 新車價 踩進國產車價格帶

和泰車（2207）昨（28）日宣布，旗下LEXUS ES 300油電、500純電版正式亮相，售價177萬元起，較預售價再降3萬到5萬元，對市場帶來破壞性搶市的力道，甚至踩進國產車價格帶，而對雙B、奧迪而言，將是今年強勢的新車對手。

和泰車說明，昨日發布的ES新車價格雖與改款前相當，但改款後ES 300為油電車款，較一般汽油車款的成本約高出15萬元，也就是說ES 300實質降價約15萬元，在油價高漲的時代，對消費者而言具有吸引力。

LEXUS總代理和泰車昨日正式發表全新大改款ES，自全球首發並於台灣展開預接以來，全新ES即憑藉全面進化的產品實力，持續吸引多元客群青睞，目前接單已突破千輛，年販目標為3,000輛。

和泰車指出，作為LEXUS旗下極具代表性的經典車款，ES本次第八代大改款，由於價格極具競爭力，除了對其他豪華車品牌造成威脅，和泰車也擔心對自家TOYOTA的皇冠造成衝擊。

不過由於ES的外型較為前衛，與皇冠的客層有明顯的不同，和泰車原本對皇冠車款的下單保守，在昨日ES上市時，確認皇冠需求未受到自家ES影響，才緊急向原廠追加訂單。

和泰車總經理蘇純興指出，ES為LEXUS品牌下，少有的房車車款，為了帶動房車的銷售，價格必須要有足夠的競爭力，因此這次的價格極具破壞力，預接單的表現也確實超出公司原先的預期。