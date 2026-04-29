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高油價效應、電池大缺料 和泰：油電車叫缺 兩年難解

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車總經理蘇純興。聯合報系資料照
和泰車總經理蘇純興。聯合報系資料照

美伊戰事導致全球車用電池大缺料，同時因油價飆升推升油電車需求暴增，車市龍頭和泰車（2207）昨（28）日表示，今年以來旗下油電車接單量大增上看三成，但因電池缺貨嚴重，未來兩年情況都難以緩解，油電車供給吃緊。

和泰車昨日宣布，LEXUS全新第八代LEXUS ES在台上市，主打油電ES 300h與純電ES 500e雙動力，昨日發表會由總經理蘇純興主持。

高油價帶動油電車銷售，蘇純興指出，油電車需求強勁，今年以來油電車的接單量約成長二到三成，LEXUS油電車的占比可望從原本的57%再大幅拉升。但他也指出，因油電車需求強勁，供應油電車的電池缺貨嚴重，預期今年甚至明年情況都難以緩解，LEXUS ES接單表現超預期，但因電池缺料問題影響，估計下單後還要等上三個月才能交車。

在高油價影響下，油電車與純電車的需求增溫，和泰車今年推出的兩款車包括TOYOTA的RAV4與LEXUS的ES都沒有汽油車款，主要是以油電車為主力，另外本田的油電車與現代汽車也積極規劃推出油電車款。

蘇純興指出，TOYOTA品牌的油電車款占比超過四成，並因為RAV4油電車供應不足，如果可以完全供應，比重還會再拉高。LEXUS目前油電車占比為57%，預期ES改款上市之後，比重將超過六成。

他指出，目前的問題是油電車的電池不夠，造成油電車明顯供不應求，依照目前市場的供需情況看來，預期今年、明年都是供不應求的局面，更因為這是全球的現象，和泰車每個月都向原廠爭取更多的油電車配額，而原廠每個月能夠多給的量，也只有個位數而已。

台灣本田（Honda）CR-V e:HEV與，PRELUDE、ZR-V e:HEV都將在今年上市，PRELUDE、ZR-V e:HEV並以日本進口身分導入台灣，同時台灣本田確立全車系邁向e:HEV電油化產品布局，Honda將成為全車系皆提供「以電為主、燃油為輔」的e:HEV電油動力系統選擇的品牌。

現代汽車正加快油電產品布局，並將HYUNDAI視為未來產品發展的重要主軸。

TOYOTA 現代汽車 油價

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