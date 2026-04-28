遠東巨城15周年慶 打造創新永續城市地標

Big City遠東巨城購物中心28日慶祝15歲生日，自2012年開幕至今有2.1億人次造訪，不僅是百貨零售餐飲、遊樂的聚集地，更是透過數位轉型與 ESG 永續發展的平台，已建構一個結合科技服務、綠色消費社會價值與情感連結的全方位共好平台。遠東巨城致力於保持創新與卓越，從「引領潮流新竹人灶咖」成為積極實踐社會責任的購物中心。

遠東巨城開幕至今，交出業績年年成長佳績，精準掌握消費趨勢，引進獨家品牌以及話題快閃店提升消費者體驗；每年超過 400 場精彩的藝文及公益活動帶動來客，並以高標準的物業管理提供安全舒適的購物環境，推動數位轉型，精確抓住消費者購物路徑，將數據轉化為營運策略，充分展現團隊深厚的實力。2026年，開年以來即使面對地緣政治與零售市場挑戰，第1季成績亮眼成長11%，為今年度的營運奠定穩健開端。延續成長力道，遠東巨城已經陸續啟動逾千坪改裝，引進主題餐廳與強勢品牌，提升整體競爭力。董事長李靜芳特別感謝所有合作夥伴並肩作戰，能在瞬息萬變的通路環境中，持續站穩成長的腳步。

遠東巨城展現優異業績之餘，更長期致力於城市藝術與人文交流，於4月 24 日獲頒第三屆聯經人文企業獎「藝文推手傑出獎」，肯定其成功將商場場域轉化為多元藝文平台的具體成就。透過策略落實藝文培力，長期投入各項資源讓學校及社團展演、深耕美學教育；連續八年舉辦「街頭藝術節」建構專業舞台，助在地創作接軌國際；並結合音樂與母語傳承，積極推展客家文化之美。董事長李靜芳表示，巨城秉持以「文化創新驅動城市永續發展」為核心思維，未來將不斷整合各界資源，結合藝文能量及商場生命力，實現藝文與經濟共榮的願景，為桃竹苗構築具競爭力的文化藝術教室。

遠東巨城回首深耕在地的豐碩成果，董事長李靜芳於15歲生日慶感性表示：「巨城不僅是一座購物中心，更是讓良善與幸福被看見的城市客廳。」她強調，商場的價值不只在於營收數字，更在於回應社會期待，讓同仁在職場找到歸屬，並提供舞台讓學子綻放自信。展望未來，透過靈活招商策略、持續開發各款品牌並精準捕捉新興趨勢，擴大營運能量；同時深化會員經營與社群影響力，推動智慧管理與安全服務升級。針對內部資源，則藉由科技賦能與人才轉型，全面提升組織韌性，打造友善且高效的場域。持續用溫度連結城市使每一次相聚都化作美好記憶。