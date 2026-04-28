上曜旗下信立化學擬3.67億 收購高爾夫通路邁達康

上曜集團旗下信立化學今天發布重大訊息，計畫於集中交易市場外公開收購高爾夫通路龍頭邁達康普通股股權。此次收購價格訂為每股新台幣36.75元，預計收購數量1萬張，約占邁達康已發行股份總數29.77%，總收購金額約新台幣3.67億元。

信立化學總經理李山龍在櫃買中心重大訊息記者會表示，此次公開收購期間預計自4月30日起至5月19日止。若於收購期間屆滿時，參與應賣股數達預定最低收購數量，此次收購條件即告成就。

不過，若未達最低收購數量，則收購條件不成就，參與應賣股票將全數退還。

邁達康成立於2000年2月，2004年12月於櫃買中心掛牌，實收資本額新台幣3.3億元，為國內高爾夫專業通路領域龍頭品牌商。公司代理銷售全球知名品牌高爾夫球桿、球袋、服飾、鞋子及配件，採「線上＋線下」雙軌經營。線上涵蓋主要電商平台，線下於全台設有23家直營門市，橫跨百貨、練習場及球場，構築完整虛實通路網絡。

2021年，邁達康完成收購北美家用康復型健身器材品牌INNOVA，以品牌商身份布局美國亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪公司（Walmart）兩大國際電商平台，累積成熟的跨境電商運營能力與北美品牌資產。近年全球健康意識提升、年輕族群對高爾夫參與度顯著成長，邁達康深耕通路逾20年，已形成難以撼動競爭護城河，在高單價運動消費族群中具備高度品牌黏著度。

上曜集團表示，此次收購為集團多元化併購策略重要布局，完成後將發揮綜效，綠色材料國際通路拓展。信立化學藉助邁達康國際通路網絡，將綠色材料解決方案推廣至全球運動品牌與精品製造商。

上曜集團說明，透過線上與線下全通路整合：結合世紀民生旗下電子商務平台、保健食品，智慧穿戴裝置及非醫療等級的氧氣加壓系統-智能微壓氧艙等產品線，與邁達康實體門市及線上通路深度融合，強化全通路康復型產品銷售動能。

上曜指出，為對北美市場加速切入，借力邁達康既有亞馬遜及沃爾瑪平台運營基礎與消費者信任資產，加速集團保健食品、智慧穿戴、運動健康及消費型無人機相關產品導入北美市場。

信立化學表示，此次併購的核心價值在於高度互補，信立化學具備材料創新與量產能力，邁達康則掌握終端消費場景與運動休閒客群；雙方整合後，將加速環保 PU、高機能合成皮與永續材料導入高爾夫包款、運動配件及生活休閒商品。

透過此次併購，信立化學將進一步提供高機能材料產品，並藉由邁達康的通路與市場回饋，加快新品開發、提升產品附加價值，擴大在運動休閒與精品配件市場的布局。