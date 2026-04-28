快訊

新北女高中生遭尾隨嚇壞 外婆護孫竟遭毆「肝臟破裂」警速逮嫌犯

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

上曜旗下信立化學擬3.67億 收購高爾夫通路邁達康

中央社／ 台北28日電

上曜集團旗下信立化學今天發布重大訊息，計畫於集中交易市場外公開收購高爾夫通路龍頭邁達康普通股股權。此次收購價格訂為每股新台幣36.75元，預計收購數量1萬張，約占邁達康已發行股份總數29.77%，總收購金額約新台幣3.67億元。

信立化學總經理李山龍在櫃買中心重大訊息記者會表示，此次公開收購期間預計自4月30日起至5月19日止。若於收購期間屆滿時，參與應賣股數達預定最低收購數量，此次收購條件即告成就。

不過，若未達最低收購數量，則收購條件不成就，參與應賣股票將全數退還。

邁達康成立於2000年2月，2004年12月於櫃買中心掛牌，實收資本額新台幣3.3億元，為國內高爾夫專業通路領域龍頭品牌商。公司代理銷售全球知名品牌高爾夫球桿、球袋、服飾、鞋子及配件，採「線上＋線下」雙軌經營。線上涵蓋主要電商平台，線下於全台設有23家直營門市，橫跨百貨、練習場及球場，構築完整虛實通路網絡。

2021年，邁達康完成收購北美家用康復型健身器材品牌INNOVA，以品牌商身份布局美國亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪公司（Walmart）兩大國際電商平台，累積成熟的跨境電商運營能力與北美品牌資產。近年全球健康意識提升、年輕族群對高爾夫參與度顯著成長，邁達康深耕通路逾20年，已形成難以撼動競爭護城河，在高單價運動消費族群中具備高度品牌黏著度。

上曜集團表示，此次收購為集團多元化併購策略重要布局，完成後將發揮綜效，綠色材料國際通路拓展。信立化學藉助邁達康國際通路網絡，將綠色材料解決方案推廣至全球運動品牌與精品製造商。

上曜集團說明，透過線上與線下全通路整合：結合世紀民生旗下電子商務平台、保健食品，智慧穿戴裝置及非醫療等級的氧氣加壓系統-智能微壓氧艙等產品線，與邁達康實體門市及線上通路深度融合，強化全通路康復型產品銷售動能。

上曜指出，為對北美市場加速切入，借力邁達康既有亞馬遜及沃爾瑪平台運營基礎與消費者信任資產，加速集團保健食品、智慧穿戴、運動健康及消費型無人機相關產品導入北美市場。

信立化學表示，此次併購的核心價值在於高度互補，信立化學具備材料創新與量產能力，邁達康則掌握終端消費場景與運動休閒客群；雙方整合後，將加速環保 PU、高機能合成皮與永續材料導入高爾夫包款、運動配件及生活休閒商品。

透過此次併購，信立化學將進一步提供高機能材料產品，並藉由邁達康的通路與市場回饋，加快新品開發、提升產品附加價值，擴大在運動休閒與精品配件市場的布局。

價格 櫃買中心 普通股

延伸閱讀

信立28日暫停交易 將舉行重訊記者會

從百貨到一站式體驗！台茂購物中心領軍掀起千禧零售革命

中信集團運動經濟大布局 旗下台壽投標台中超巨蛋開發案

中國大陸禁止外資收購Manus 環時：不存在長臂管轄

相關新聞

北車商場案「評選結果提前揭露、評委爆未利益迴避」 台鐵5點說明

台鐵北車商場經營權招標案爭議不斷，評選結果遭提前揭露，還被爆出評選委員有違反促參法利益迴避之虞，台鐵今宣布由新光三越取得經營權，並強調本案出席委員均合規且知悉應迴避事項規定，廠商若有異議應於評審結果公

新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

台鐵公司今天宣布，台北車站商場經營權招標案由新光三越取得，對此結果，微風廣場表示，對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。新光三越指出，將呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商

電視廣告連三年下跌「華視最慘」 首季廣告量狂掉20%

台灣電視台的廣告收入連三年下跌，剛出爐的今年第一季主要媒體廣告量又掉了8%。資深媒體人王其指出，不少電視台大動作變革求生存，包括組織調整，要裁員只是多或少，還有時間的問題而已。

築間新品牌「麟德殿・四時茶館」開幕搶攻年輕、商務客

築間餐飲集團（7723）持續加速轉型優化，今年上半年將一口氣開出二個新品牌。其中鎖定年輕與商務客層的「麟德殿牛肉麵．四時茶館」28日正式開幕，築間同時宣布，鎖定哈韓族的「百年土種蔘雞湯」，也將在5月亮

別讓通膨吃掉薪水！沙鹿驚現買大樓虛坪 不如買透天實坪

中台灣房市隨著台積電（2330）持續推進中科二期擴建計畫，帶動大量高收入就業人口進駐，原本以首購市場為主的沙鹿區，正快速轉型為科技族資產配置的新戰場。最新統計顯示，沙鹿戶籍人口正式突破10萬人大關，在

摩斯漢堡登台35年、拓300店 預告推自動販賣機

摩斯漢堡登台35週年，累計銷售的米漢堡突破1億顆，相當於超過204棟台北101大樓高度的數量，從台北新生店起步，至今全台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。