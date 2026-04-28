兩岸靚人物／紫金礦業創辦人陳景河 用「雞肋礦」築兆元帝國

被外界稱為「中國金王」的紫金礦業創辦人陳景河今年1月1日交棒退休，結束長達44年的礦業生涯。陳景河被公司聘任為「終身榮譽董事長」及高級顧問，將繼續在重大戰略決策等方面為公司提供指導與支持。

69歲的陳景河稱自己「超期服役」了三屆董事長任期，他說，在公司上升期主動交棒是對公司持續發展負責任的態度，若在低谷期倉促交班則是對事業不負責任的表現，為了公司基業長青，新老交替是必然選擇。

陳景河對紫金礦業也坦言有諸多遺憾，他表示，「明裡看紫金礦業如日中天，做得很好，實際上由於我們的決策失誤，公司曾失去了多個重大發展機會」。

古籍探源 挖出巨大寶藏

他認為，解決「日益全球化與國內思維及管理方式」這一主要矛盾進程不及預期；在招聘、培養優秀人才方面力度不夠，辦法不多，尤其是領軍人才、國際化人才短缺成為制約公司發展的重要瓶頸。

在應用數位資訊化技術作為基本管理工具方面差距較大，這些有待新的領導班子在未來工作中加以解決。

回顧陳景河的創業故事，是一部從深山小礦走向全球礦業巨頭的中國式逆襲傳奇。

陳景河1982年從福州大學地質專業畢業後，就一頭栽進福建上杭的紫金山，在荒山野嶺中開始長達十餘年的地質勘探。當時業界普遍認為紫金山的金礦品位（礦石中的含金量）低、開採價值小，是個「雞肋礦」。

但他憑藉專業判斷和古籍《汀州府志》中「宋康定年間，紫金山盛產金」的記載，堅信這裡蘊藏著巨大寶藏，並提出「上金下銅」的礦產預測，最終探明超大型金銅礦床，為日後發展奠定基礎。

1992年，35歲的陳景河做出人生關鍵抉擇，放棄福建省地質局高級工程師的鐵飯碗，主動請纓出任總資產僅人民幣351萬元、年利潤不足人民幣3萬元的福建上杭縣礦產公司（紫金礦業的前身）總經理。

當時公司瀕臨倒閉，員工僅剩76人，但他帶領團隊突破低品位礦開發難題，大膽採用成本僅為傳統方案四分之一的堆浸工藝，僅用人民幣700萬元就完成首期開發，成功實現「點石成金」。

此後十年，紫金礦業歷經五期技術升級，將金礦邊界品位從1克／噸降至0.15克／噸，資源量由最初5噸躍升至300多噸，一舉成為中國第一大金礦。這一階段的技術創新與工程實踐，成為企業核心競爭力。

技術為刃 全球擴張版圖

2003年紫金礦業在香港上市；2008年回歸A股，開啟資本擴張之路。陳景河秉持「反周期併購」策略，在行業低谷時果斷出手，先後收購境內外多個優質礦產項目。2026年初，紫金礦業宣布擬以約280億元收購加拿大聯合黃金公司，將非洲四大金礦納入版圖，標誌著其全球化布局進入新階段。

如今，紫金礦業市值超過人民1.1兆元，業務遍布全球，海外資源儲量、產量和利潤均已超越大陸國內。

這位「中國金王」用一生詮釋了企業家精神，在別人看不到價值的地方堅持，在質疑聲中創新破局，以技術為刃、以信念為燈，把一座「雞肋礦」變成兆元帝國的起點。