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行銷線上／客戶不敗思維 重塑成功定義

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

多數企業在談客戶成功（customersuccess）時，主流論述是如何幫助客戶成功。但在一次訪談中，我聽到來賓（公司創辦人）更貼近現場的說法：「我們不叫客戶成功，而是叫客戶不敗。」這句話精準點出企業決策的本質，多數客戶導入新系統、新工具時，最重要的考量不是我會因為這件事大成功，而是我不要因為這件事出問題。

企業就像一艘船，方向由客戶決定，他可以選擇冒險或保守；而客戶成功的角色，是在確保這艘船不會漏水、不會在半路沉船。

當船穩定航行，成功才有機會發生，這樣的視角，讓客戶成功從加值服務，轉變成風險管理系統。

成功很難複製，但失敗通常有跡可循。哪些導入會卡關、哪些決策會失敗、哪些溝通會失焦，其實都有共通的行為模式，客戶成功團隊的職責，是幫客戶避開那些一定會做錯的地方。

這個思維，會直接改變新客引導（onboarding）方式。很多企業視為教學流程，但從「客戶不敗」的角度來看，更重要的是能解客戶其實常常不知道自己真正要什麼的常見現況。他們帶著模糊的期待進來，混雜市場資訊與內部壓力，甚至會有既要又要的矛盾需求。

有效的做法，是透過提問與對話，協助客戶把需求釐清。在這個過程中，真正的價值不在提供答案，而是讓客戶理解選擇與代價。任何決策都有取捨，客戶成功團隊的責任，是讓客戶在做決定前就看見風險，而不是等到失敗後再補救。

這也帶出一個職場趨勢，客戶成功的核心能力，不是技能，而是解決問題的思維（mindset）。在AI時代，這點更加明顯，過去企業重視你會做什麼，但現在工具與AI已經讓「怎麼做」變得容易。你不會的，可以學、可以即時問AI，但AI無法取代的是判斷：這個問題該怎麼解，值得花多少成本時間，遇到阻力時是否繼續等。

技能可以被標準化，但解決問題的能力無法外包。客戶成功的價值，也正是在這裡，面對沒有標準答案的客戶情境，持續觀察、判斷並調整策略，確保事情不走向失敗。

有趣的是，AI的普及反而讓這件事更清楚。當某些問題可以被標準工具快速解決時，那些原本需要人力服務的需求，就會被自動過濾掉；留下來的，通常是更複雜、更需要判斷與整合能力的問題。

這能讓客戶成功團隊更聚焦，因為時間不再被可以自己解決的需求占滿，而是可以集中在真正需要你的地方。當客戶發現工具解決不了問題時，他才會開始重視「有人跟我站在同一條船上，一起解決問題」這件事。而這個價值，是任何工具都很難取代的。

回到最初的那句話，「客戶成功，其實是客戶不敗」，這是一種經營思維的調整。當企業優先避免失敗，就會更貼近客戶真實的決策邏輯，也更容易建立長期信任。

因為對多數企業而言，成功從來不是一次性的結果，而是一段能夠持續運作、不斷修正的過程。而我們提供給客戶的價值，正是在這個過程中，幫助其少踩幾個坑，走得更穩，也走得更遠。

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