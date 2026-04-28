別讓通膨吃掉薪水！沙鹿驚現買大樓虛坪 不如買透天實坪

中台灣房市隨著台積電（2330）持續推進中科二期擴建計畫，帶動大量高收入就業人口進駐，原本以首購市場為主的沙鹿區，正快速轉型為科技族資產配置的新戰場。最新統計顯示，沙鹿戶籍人口正式突破10萬人大關，在產業紅利與人口紅利雙重加持下，區域發展動能明顯升溫。

觀察市場資金流向，在台股爆衝位於高檔震盪之際，不少工程師開始採取「資產重新配置」策略，將手中持有的股票，一部分獲利現金後轉換購置不動產，尋求資產避險與保值，在「中科最近的第一站」優勢下，沙鹿成為外溢買盤的首選區域。

近期，美伊戰爭導致全球地緣政治風險持續升溫，從衝突到能源與原物料供應鏈受阻，也都直接推升通膨壓力。尤其在能源價格飆漲、運輸成本攀升的情況下，帶動建材與民生物價全面上揚，使得現金購買力持續被侵蝕。

在這樣的環境下，「抗通膨」已成為資產配置的核心課題。相較於股市的高波動性與不確定性，不動產因具備實體資產特性與長期保值優勢，成為資金避風港。特別是在具備產業支撐與人口紅利的區域，房產不僅能對抗通膨，更具備增值潛力，也因此讓「買房抗通膨」再度成為市場主流策略之一。

然而，在房價持續推升之下，目前沙鹿新案大樓單價普遍站上4字頭，總價動輒突破1,800萬元門檻，使部分買盤轉向具備土地價值的透天產品。加上日前央行微鬆綁，將第二戶信用管制自5成拉升1成，來到6成，對於有換屋需求的民眾來說，資金壓力也相對減壓。

在此趨勢下，深耕海線市場的大樁建設既謙隱園熱銷後推出預售透天案「大樁十六韻Ⅱ」，以廣告戶1,888萬起切入市場，相較同區大樓產品，形成「用大樓價買透天實用坪數」的空間落差，成功吸引換屋族與科技族群目光。

「大樁十六韻Ⅱ」基地位於沙鹿區中山路紅竹巷，規劃16戶地上4層透天住宅，產品面寬5.2米，鎖定中科工程師與自住型買盤。值得注意的是，該案導入電動車充電樁設計，呼應科技族群對未來移動趨勢的需求，同時推出「中科菁英專案」，主打低自備與工程期彈性付款機制，降低購屋門檻，加速資產轉換效率。

生活機能方面，基地車程約10分鐘可達北勢東路商圈，串聯全聯福利中心、家樂福沙鹿店及傳統市場，滿足日常採買需求；學區則涵蓋竹林國小與鹿寮國中，具備穩定居住條件。

而沙鹿區的交通建設，是推動區域價值躍升的關鍵因素，台中市重大建設捷運藍線已動工，沙鹿為全線設站最多的行政區之一，加上已通車的特五號快速道路，串聯中科與台灣大道，大幅縮短通勤時間，逐步形塑「中科黃金通勤圈」，也讓沙鹿房市具備明確穩定成長基礎。

大樁建設副總經理葉建君分析指出，沙鹿目前仍屬台中房價相對親民區，且在中科、精科、中工等產業聚落支撐下，就業人口持續導入，住宅需求穩定成長。隨著捷運藍線未來完工通車，區域交通條件將再度升級，沙鹿有望從海線新興區域，進一步躍升為台中西側的重要居住核心。

尤其是沙鹿新案大樓，若以大樓3房產品，權狀45坪來計算，扣除大樓虛坪約33%的公設後，室內實際空間僅剩約30坪，且需額外支付車位價格，總價門檻輕易跨越1,800萬元。

相比之下，「大樁十六韻Ⅱ」以總價1,888萬元起的預算，即可換取41坪以上「全室內」使用坪數，空間坪效優勢顯著。另外，隨著大樓興建供給越來越多，透天產品具備「有天有地」的特性，相較大樓產品僅有微薄的土地持分，在房市波動時更具保值與增值性。

擁有生活品質與隱私性的「大樁十六韻Ⅱ」封閉式社區規劃，出入相對單純且產品設計面寬5.2米，1樓停車位不僅省去大樓地下室繞行時間，更因應未來趨勢全案標配電動車充電樁，精準切中科技族群的用車需求。

葉建君說，大樁建設自2004年8月成立以來，經歷過金融風暴、多波信用管制，仍穩步已推出24個案，此次仍以適時適地蓋好宅的理念推案，「大樁十六韻Ⅱ」全面動工，更以精工職人建築的態度打造新中科生活圈。

「特五號」快速道路全線通車，正式開啟中科與沙鹿的黃金通勤圈。業者／提供