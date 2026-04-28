管理前哨站／MOTHER管理 無微不至

有一首童謠這樣唱：「世上只有媽媽好，有媽的孩子像塊寶…」。母親的偉大無可取代，媽媽的恩情無以倫比。而管理工作千頭萬緒，若能效法母愛無微不至的關懷，永遠不覺得疲累的精神，可望更圓融地進行工作，創造傲人績效。

媽媽的英文字MOTHER，拆解這六個英文字母，再用其做為新字的開頭，可以發展出有趣的六個新字，由母愛衍伸出管理意涵，給管理工作帶來很有意義的啟發。

一、Merciful（和藹可親）。仁慈寬厚，和藹可親，慈祥關懷，無微不至，這是母愛最偉大的共同特徵。而天無私覆，地無私載，企業用人需要效法媽媽慈愛的偉大情懷，善待每位員工。每位員工都是公司重要的人才，也是企業最寶貴的資源。關懷員工需要發揮有如媽媽的愛心，一個都不能放棄。

二、Outstanding（出類拔萃）。媽媽的偉大，表現在畢生奉獻，默默耕耘，不求回報的情懷，以教養成出類拔萃的兒女為榮。

企業的「企」字是由「人」和「止」組合而成，「人之所止」意指企業是聚集人才一起工作的地方，一旦沒有「人」，就難逃「止業」的命運。企業用人一向奉行「管、教、養、衛」原則，都是效法媽媽愛的教育，發揮「教不厭，悔不倦」的精神，才有出類拔萃的人才可用。

三、Teacher（最佳導師）。媽媽是兒女最佳導師，教兒女學習生活瑣事，進而學習各種知識，最重要的是教導為人處世的禮節。以無所不教，無微不至的精神，扮演萬能導師的角色。

人不是天生就可勝任任何工作，而是經過持續教育，不斷訓練。教育與訓練包括身教與言教，身教重視以身作則，潛移默化影響部屬的行為；言教旨在傳授各種工作知識、技能與技術。

企業用人政策中，無論是工作技能或管理發展，都需要效法媽媽「教不厭，悔不倦」的大無畏精神。

四、Honorable（榮譽光彩）。榮譽是人們的無價之寶，人們表現優異，爭取榮譽，光耀門楣，贏得讚賞，都受到媽媽榮譽感的真傳。媽媽的榮譽感藏在內心深處，謙卑為懷，不求表功，只希望子女獲得殊榮，贏得光彩。

企業經營追求成效卓著，商譽顯赫，贏得敬重，獲得光彩。最可貴的是效法媽媽謙虛為懷的美德，把榮譽歸功於全體員工，把成功分享給同甘共苦的同仁，員工將會以更大的榮譽與光彩做為回報。

五、Extraordinary（非凡驚艷）。「阿母的手」這首台語歌曲，盛讚母親的雙手最幼秀（細嫩）。媽媽以家庭為重的責任感，最為人所敬重。

企業經營講究務實、純真，創造卓越績效，貢獻國家經濟，爭取社會認同，更重要的是善盡社會責任，為社會福祉盡棉薄，舉凡環境保護，幫助弱勢，這些公益活動與驚艷事蹟，都會引起廣大社會的共鳴。

六、Remarkable（績效卓著）。媽媽的偉大具有多元特性，現代雙薪家庭的媽媽上班忙工作，回到家忙家事，主外又操內，沒有假日，把家庭照顧得井然有序，績效卓著，最是偉大。

企業重視經營績效與獲利，廣大投資人關心經營績效表現，遠勝過作業過程與細節。企業效法媽媽的偉大真傳，既要重視經營績效，也不偏廢管理過程，最值得佩服與敬重。

時序即將進入5月，在母親節前，感念媽媽的慈愛與精神，對母愛衍伸出深刻而有意義的管理意涵，也值得細細思量。