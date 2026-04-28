台航：散裝航運淡季不淡 煤炭需求穩定運價

台航表示，2026年初至今，全球乾散裝航運市場淡季不淡，運價走勢顯著優於去年同期，美伊衝突導致荷莫茲海峽能源出口受阻推升油價，迫使亞洲各國轉向煤炭發電，由於煤炭占乾散裝貨運第2大需求，進一步穩定乾散裝船運價。

台航首季合併營收約新台幣10.8億元，較去年同期增加約0.58億元，增幅約5.7%，稅後淨利約2.98億元，每股盈餘（EPS）0.71元，經營績效優於去年同期。

台航表示，年初至今，全球乾散裝航運市場淡季不淡，運價走勢顯著優於去年同期，主要原因為西非幾內亞鋁礬土出口至中國暢旺，長航程大幅拉升噸浬數，有效去化大型船運力。中小型船方面，美中貿易協議下的大豆採購穩定實現，加上南美穀物出口季節開始，支撐中小型船的運價。

地緣政治方面，台航指出，美伊衝突導致荷莫茲海峽能源出口受阻推升油價，迫使亞洲各國轉向煤炭發電，由於煤炭占乾散裝貨運第2大需求（僅次於鐵礦砂），進一步穩定乾散裝船運價。

展望2026年，台航表示，中國目前仍為世界最大的乾散裝大宗商品進口國，近年來自西非的鋁礬土及鐵礦砂逐年增加，有效拉動海岬型船舶的延噸海浬，海岬型運價如持續走高，貨物拆運的效果也會拉高巴拿馬型運價。

另外，預計今年巴西大豆出口至中國將持續走高，這對巴拿馬極限型運價有正面的助益，但必須注意的是中國國內煤炭的占比高，其產量仍左右其海運進口需求，將是影響今年巴拿馬極限型運價的最大關鍵因素。

台航觀察，油價飆高，會造成部分煤炭需求的替代效應，增加散裝需求，但該地區的穀物進口及化肥、礦物等出口將受限會影響需求。此外，區域衝突迫使更多船舶避開蘇伊士運河改繞好望角，大幅拉長延噸海浬，緊縮市場可用運力，推升整體乾散裝船運價。

台航董事長劉文慶指出，觀察今年以來的散裝市場動態，散裝運價表現優於去年同期，對今年營運展望持樂觀態度。

此外，台航近年持續推動船隊汰舊換新計劃。台航表示，目前散裝船隊平均船齡約6歲，2024年初訂造的2艘4萬載重噸散裝新船，將陸續於今年第2季交船營運，有助提升獲利。2025年初訂造的2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第3、4季交付。