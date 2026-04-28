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摩斯漢堡登台35年、拓300店 預告推自動販賣機

中央社／ 台北28日電
摩斯漢堡表示，未來將優先改裝營運超過15年的門市，並預計2026年底前逐步導入摩斯自動販賣機。圖為摩斯漢堡新竹關新店。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡表示，未來將優先改裝營運超過15年的門市，並預計2026年底前逐步導入摩斯自動販賣機。圖為摩斯漢堡新竹關新店。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡登台35週年，累計銷售的米漢堡突破1億顆，相當於超過204棟台北101大樓高度的數量，從台北新生店起步，至今全台有近300家據點，摩斯漢堡表示，未來將優先改裝營運超過15年的門市，並預計2026年底前逐步導入摩斯自動販賣機。

摩斯漢堡由東元餐飲集團自1991年由日本引進台灣，至今已邁入35週年，主打現點現做的米漢堡，累計銷售突破1億顆，相當於超過204棟台北101大樓高度的數量。

摩斯漢堡持續數位轉型，2012年摩斯在速食業首創訂餐系統MOS Order App，逐步建構完整的數位服務生態。2015年，因應消費型態轉變，成立摩斯網路商城，整合線上與線下通路；2016年推出速食業首台MIT自助點餐機（Kiosk），並持續優化支付體驗，從一代卡升級至二代卡，全面支援信用卡與多元付款方式。

在門市服務方面，摩斯漢堡2020年推出「座位點餐服務」，減少顧客排隊與移動的不便；同時推出「MOS跨店取」功能，持續推廣MOS Order App預訂與即時取餐服務，並於全台209間門市導入Kiosk設備，降低櫃檯壓力，提升點餐效率。

此外，因應外送外帶訂單，摩斯漢堡全新規畫外賣餐車行動POS系統、叫號機制及自助取餐櫃，提升外帶流程效率與顧客取餐速度；未來更規劃推出摩斯自動販賣機，進一步拓展銷售場景，預計2026年底前逐步導入。

在營運層面，摩斯漢堡強調，透過智慧設備與製程優化「化繁為簡」，同時聚焦明星商品開發與銷售。

在展店方面，摩斯漢堡從台北新生店起步，逐步拓展至全台近300家直營門市，如今，遍布在機場、高鐵、台鐵及國道服務站等交通樞紐，以及各種熱門商圈、校園，近年更積極發展車道型門市，並持續優化店型設計，在新商圈相繼開拓車道店鋪，5間車道店分別為摩斯漢堡台東新生店、高雄右昌店、桃園正光店，嘉義新民店與台南北安店。

展望後續，摩斯漢堡表示，會將營運超過15年的門市列為優先改裝對象，已陸續完成高鐵桃園、新竹、嘉義、台南、高雄等店鋪改裝。上半年將陸續於信義商圈開設微風南山店、於逢甲商圈設立河南逢甲店，並完成新店公所店、高鐵桃園店及台中文心店的改裝。新一代店型如摩斯生技園區店，會導入寬敞的自助點餐空間與優化外送等待動線，也開設大巨蛋店，結合棒球場主題打造特色門市。

日本 台北 摩斯漢堡

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