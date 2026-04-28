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LEXUS新世代旗艦房車ES售價177萬元起 比預接單便宜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全新 ES 提供 ES 300h 豪華版、ES 300h 頂級版、ES 500e 頂級版與 ES 500e 旗艦版共四種等級。記者黃淑惠／攝影
全新 ES 提供 ES 300h 豪華版、ES 300h 頂級版、ES 500e 頂級版與 ES 500e 旗艦版共四種等級。記者黃淑惠／攝影

Lexus 於 4 月 28 日發表全新世代旗艦房車 ALL NEW ES，充滿科技感的外觀設計超吸睛，再加上非常有競爭力的價格，回應新世代豪華房車市場的多元需求，正式定價比預接單最高便宜5萬元，售價177萬元起，年度目標設定為3,000台，成為推動今年Lexus銷售成長的最重要明星車款。

Lexus總代理和泰汽車（2207）於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES，預接單破千台，ES300h還可享舊換新5萬元補助，也因為油價貴油電車熱銷，現在訂車到交車日，最少等3個月。

台股好，豪華車市場銷售表現旺，全新大改款

ES自全球首發並於台灣展開預接以來，全新 ES 即憑藉全面進化的產品實力，持續吸引多元客群青睞，原本Lexus銷售以SUV為主力，市占率達八成。新車的發表大改款ES發表，房車今年市占比例會增加，同步推升Lexus銷售量往上衝。

作為Lexus品牌旗下極具代表性的經典車款，ES 一直以靜謐、舒適與優雅著稱；本次第八代大改款，則透過設計語彙、動力編成與智慧科技的全面升級，重新詮釋新世代中型旗艦房車的產品定位。

全新 ES 提供 ES 300h 豪華版、ES 300h 頂級版、ES 500e 頂級版與 ES 500e 旗艦版共四種等級，滿足不同顧客用車需求與品味，售價由177萬元到250萬元。

全新 ES 以「Experience Elegance and Electrified Sedan」為核心理念，融合 Lexus 次世代設計語彙與電動化思維，從車身比例、空間機能到座艙鋪陳進行整體優化。外觀汲取 LF-ZC 概念車靈感，透過 Spindle Body 紡錘車體、雙箭型頭燈與 LEXUS 字樣貫穿式尾燈設計，形塑簡潔而具辨識度的視覺風格；車身尺碼與軸距同步放大，使後座空間、上下車便利性與行李廂實用性全面提升。

動力方面，全新 ES 於台灣市場同步導入 ES 300h 與 ES 500e，完整展現 Multi-Pathway 電動化策略。ES 300h 搭載全新 2.0 升油電複合動力系統，具備 197 PS 綜效馬力與最高 25.8 km/L 平均油耗表現，在節能效率、平順加速與靜肅性之間取得更成熟的平衡；ES 500e 則為品牌純電豪華房車代表，搭載 DIRECT4 AWD 電子式四輪傳動系統，結合優化的前後 e-Axle電子傳動軸配置，可達 342 PS 最大馬力、5.5 秒零百加速與 505 公里續航里程，帶來更安靜、線性且富有操控感的純電駕馭體驗。

LEXUS ES 新世代旗艦房車雙動力磅礴登場。記者黃淑惠／攝影
LEXUS ES 新世代旗艦房車雙動力磅礴登場。記者黃淑惠／攝影

Lexus 於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES。記者黃淑惠／攝影
Lexus 於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES。記者黃淑惠／攝影

Lexus 於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES，售價177萬元起。記者黃淑惠／攝影
Lexus 於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES，售價177萬元起。記者黃淑惠／攝影

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