LEXUS新世代旗艦房車ES售價177萬元起 比預接單便宜

Lexus 於 4 月 28 日發表全新世代旗艦房車 ALL NEW ES，充滿科技感的外觀設計超吸睛，再加上非常有競爭力的價格，回應新世代豪華房車市場的多元需求，正式定價比預接單最高便宜5萬元，售價177萬元起，年度目標設定為3,000台，成為推動今年Lexus銷售成長的最重要明星車款。

Lexus總代理和泰汽車（2207）於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES，預接單破千台，ES300h還可享舊換新5萬元補助，也因為油價貴油電車熱銷，現在訂車到交車日，最少等3個月。

台股好，豪華車市場銷售表現旺，全新大改款

ES自全球首發並於台灣展開預接以來，全新 ES 即憑藉全面進化的產品實力，持續吸引多元客群青睞，原本Lexus銷售以SUV為主力，市占率達八成。新車的發表大改款ES發表，房車今年市占比例會增加，同步推升Lexus銷售量往上衝。

作為Lexus品牌旗下極具代表性的經典車款，ES 一直以靜謐、舒適與優雅著稱；本次第八代大改款，則透過設計語彙、動力編成與智慧科技的全面升級，重新詮釋新世代中型旗艦房車的產品定位。

全新 ES 提供 ES 300h 豪華版、ES 300h 頂級版、ES 500e 頂級版與 ES 500e 旗艦版共四種等級，滿足不同顧客用車需求與品味，售價由177萬元到250萬元。

全新 ES 以「Experience Elegance and Electrified Sedan」為核心理念，融合 Lexus 次世代設計語彙與電動化思維，從車身比例、空間機能到座艙鋪陳進行整體優化。外觀汲取 LF-ZC 概念車靈感，透過 Spindle Body 紡錘車體、雙箭型頭燈與 LEXUS 字樣貫穿式尾燈設計，形塑簡潔而具辨識度的視覺風格；車身尺碼與軸距同步放大，使後座空間、上下車便利性與行李廂實用性全面提升。

動力方面，全新 ES 於台灣市場同步導入 ES 300h 與 ES 500e，完整展現 Multi-Pathway 電動化策略。ES 300h 搭載全新 2.0 升油電複合動力系統，具備 197 PS 綜效馬力與最高 25.8 km/L 平均油耗表現，在節能效率、平順加速與靜肅性之間取得更成熟的平衡；ES 500e 則為品牌純電豪華房車代表，搭載 DIRECT4 AWD 電子式四輪傳動系統，結合優化的前後 e-Axle電子傳動軸配置，可達 342 PS 最大馬力、5.5 秒零百加速與 505 公里續航里程，帶來更安靜、線性且富有操控感的純電駕馭體驗。

LEXUS ES 新世代旗艦房車雙動力磅礴登場。記者黃淑惠／攝影

Lexus 於 4 月 28 日正式發表全新大改款 ES。記者黃淑惠／攝影