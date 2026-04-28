光鼎生技布局日本市場 董事長親訪日本大塚電子共商戰略發展

光鼎生技（6850）28日表示，董事長蔡守冠與禾茂電董事長李正星攜手於上周率團前往日本大塚電子進行深度商務拜訪。此次行程旨在強化雙方戰略合作關係，並實地考察日本市場的營運狀況，確保品牌策略能精準落實於各通路環節。

光鼎生技表示拜訪期間，大塚電子分享光鼎生技已順利取得其代為申請的「醫療機器外國製造業者登錄證」，此一資格的取得是進入日本市場的重要法定門檻，可以確保光鼎生技在法規上被日本厚生勞動省（MHLW）認可列管，並依此建立明確的品質管理（QMS）責任鏈。也象徵光鼎生技的硬體與生產管理邏輯符合日本的高標準，更證明公司具備處理跨國醫材法規（如 ISO 13485 與日本特定要求）的協調能力。

三方針對 Qsep Ultra可能的潛在客戶、應用面向及各種可精進之細節進行了深入討論。蔡守冠表示：「與大塚電子自兩年多前合作以來，在日本的醫療檢測市場展現了卓越的市場拓展力與服務實力，是我們最重要的合作夥伴。透過實地交流，我們能更直接地聽取市場聲音，未來將投入更多資源支持合作夥伴，共同提升客戶價值。」

李正星則呼應，品牌原廠的技術與行銷資源挹注，是通路穩定成長的核心動力。此次拜訪象徵雙方合作關係邁向新里程碑，期待透過雙方更緊密的協作，為客戶提供更專業、更即時的解決方案，達成更高的市占目標。