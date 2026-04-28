快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

光鼎生技布局日本市場 董事長親訪日本大塚電子共商戰略發展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

光鼎生技（6850）28日表示，董事長蔡守冠與禾茂電董事長李正星攜手於上周率團前往日本大塚電子進行深度商務拜訪。此次行程旨在強化雙方戰略合作關係，並實地考察日本市場的營運狀況，確保品牌策略能精準落實於各通路環節。

光鼎生技表示拜訪期間，大塚電子分享光鼎生技已順利取得其代為申請的「醫療機器外國製造業者登錄證」，此一資格的取得是進入日本市場的重要法定門檻，可以確保光鼎生技在法規上被日本厚生勞動省（MHLW）認可列管，並依此建立明確的品質管理（QMS）責任鏈。也象徵光鼎生技的硬體與生產管理邏輯符合日本的高標準，更證明公司具備處理跨國醫材法規（如 ISO 13485 與日本特定要求）的協調能力。

三方針對 Qsep Ultra可能的潛在客戶、應用面向及各種可精進之細節進行了深入討論。蔡守冠表示：「與大塚電子自兩年多前合作以來，在日本的醫療檢測市場展現了卓越的市場拓展力與服務實力，是我們最重要的合作夥伴。透過實地交流，我們能更直接地聽取市場聲音，未來將投入更多資源支持合作夥伴，共同提升客戶價值。」

李正星則呼應，品牌原廠的技術與行銷資源挹注，是通路穩定成長的核心動力。此次拜訪象徵雙方合作關係邁向新里程碑，期待透過雙方更緊密的協作，為客戶提供更專業、更即時的解決方案，達成更高的市占目標。

日本

延伸閱讀

好食好事攜新創赴日 參與SusHi Tech強化國際產業與資本鏈結

國經協會理事長呂桔誠赴伊利諾州經貿科技論壇 與伊州商會簽署MOU

日月光高雄廠與國家資通安全研究院 聯手構築數位防禦體系

「新雙城」模式 台北、東京今簽MOU確立每年數位實體交流

相關新聞

北車商場案「評選結果提前揭露、評委爆未利益迴避」 台鐵5點說明

台鐵北車商場經營權招標案爭議不斷，評選結果遭提前揭露，還被爆出評選委員有違反促參法利益迴避之虞，台鐵今宣布由新光三越取得經營權，並強調本案出席委員均合規且知悉應迴避事項規定，廠商若有異議應於評審結果公

新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

台鐵公司今天宣布，台北車站商場經營權招標案由新光三越取得，對此結果，微風廣場表示，對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。新光三越指出，將呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商

台北預售房市赫見「兩大驚奇」 專家：實力雄厚

台北市地政局公布最新不動產市場動態分析，馨傳不動產執行長何世昌表示，最新季報數據有兩大驚奇點。

台肥奪台積電台中廢硫酸再處理訂單 預計2027年下半年投產

以「科技台肥」為發展核心，在董事長張滄郎、總經理陳右欣推動肥料、化工、不動產三軸並進的成長策略下，台肥（1722）28日公告拿下台積電（2330）位於台中零廢製造中心之硫酸資源再生處理運用訂單。

KKday與JR東日本深化合作 有望增加與集團休閒事業相關部門合作

KKday28日與JR東日本（East Japan Railway Company）宣布攜手深化合作，雙方結合JR東日本廣泛的鐵道網絡與KKday的全球旅遊平台，推動東日本地區觀光發展，包含青森、岩手

安邦生技與國際投資機構GEM簽署MOU 最高可獲1.5億美元策略性投資額度

準興櫃生技股安邦生技（7784）28日宣布，公司與全球新興市場投資集團Global Emerging Markets（GEM）旗下GEM YIELD BAHAMAS LIMITED簽署財務投資合作備忘

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。